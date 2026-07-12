Scaloni: "Esto es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor"

11 July 2026, US, Kansas City: Argentina coach Lionel Scaloni gestures during the 2026 FIFA World Cup quarter-final soccer match between Argentina and Switzerland at Kansas City stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

BARCELONA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, aseguró tras la victoria sobre Suiza (3-1), lograda en la prórroga para alcanzar las semifinales del Mundial 2026, que la clasificación de la albiceleste "es histórica", pese a reconocer que su equipo tiene "cosas para mejorar", mientras que el delantero Julián Álvarez celebró el espíritu del grupo y aseguró que siempre creyó que el gol acabaría llegando.

"Lo que consiguió este equipo hoy es histórico, más allá de que pudimos jugar mejor, es histórico estar en una semifinal nuevamente", destacó Scaloni tras el encuentro en declaraciones facilitadas por DAZN.

El seleccionador argentino admitió que Suiza llevó el partido al límite. "Hoy sufrimos. Sabíamos que era un equipo muy físico. En esa parte creo que nos pusieron mucho en dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones y la verdad es que hoy estuvo de nuestro lado la suerte. Hay que ser realista, tenemos cosas para mejorar, pero ganando siempre es mejor", analizó.

Sobre el duelo de semifinales frente a Inglaterra, Scaloni restó importancia al rival y puso el foco en la recuperación de sus futbolistas. "Da igual que sea Inglaterra o que fuera Noruega. Nos vamos a encontrar a un equipo que juega muy bien y que tiene un gran entrenador. Ahora lo más importante es recuperar porque lo necesitamos", apuntó.

Por su parte, el delantero Julián Álvarez, autor del gol que desniveló la eliminatoria en la prórroga, confesó que el equipo nunca perdió la fe pese a las dificultades. "Sabíamos que si seguíamos yendo todos juntos, el gol iba a llegar y fue así, así que estamos muy felices", afirmó.

El atacante reconoció que el encuentro se complicó incluso cuando Suiza se quedó con diez jugadores. "Intentamos hasta el final. Se pusieron las cosas difíciles, más allá de que teníamos uno más. Hubo que ir al tiempo extra, pero seguimos creyendo", explicó.

Además, Álvarez aseguró que la selección intenta aislarse del ruido exterior. "Siempre se habla mucho. Nosotros tenemos que enfocar la energía en otras cosas, en nuestro trabajo y en lo que hacemos día a día. El grupo está muy unido, muy fuerte. No podemos prendernos en todas las cosas que se dicen en las redes sociales", señaló.

Por último, destacó el impulso anímico que supone avanzar de ronda en partidos tan exigentes. "Muchísimo. Obviamente preferiríamos ganarlos antes, pero sabemos que no es fácil. Todos los partidos del Mundial están siendo así. Ahora quedan dos más y vamos a ir a por ellos con todo", concluyó.