Schweinsteiger niega racismo en sus comentarios sobre Costa de Marfil tras las críticas de Faé

20 June 2026, Canada, Toronto: Ivory Coast coach Emerse Fae gestures during the 2026 FIFA World Cup Group E soccer match between Germany and Ivory Coast at Toronto Stadium. Photo: Tom Weller/dpa - Tom Weller/dpa

El exinternacional alemán asegura que habló "de fútbol, no de personas"

FILADELFIA (ESTADOS UNIDOS), 26 Jun. (dpa/EP) -

El seleccionador de Costa de Marfil, Emerse Faé, criticó duramente al exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger por sus polémicos y "lamentables" comentarios sobre el estilo de juego de las selecciones africanas y llegó a calificarlos de "racistas", unas acusaciones que el campeón del mundo de 2014 rechazó este viernes.

"Es lamentable. Podríamos llamarlo racista. Cuando escuché su comentario, me decepcionó. No me queda más remedio que aceptarlo", declaró Faé al ser preguntado por las palabras pronunciadas por el excentrocampista alemán tras el partido entre Alemania y Costa de Marfil del pasado fin de semana.

Costa de Marfil logró este jueves una victoria por 0-2 frente a Curazao que le permitió avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial como segunda clasificada del Grupo E, por detrás de Alemania. Días antes, durante una retransmisión en la cadena pública alemana ARD, Schweinsteiger había descrito el estilo del conjunto marfileño como "un poco fútbol africano, un poco ortodoxo, un poco salvaje y quizá también un poco menos condicionado por la táctica", antes de añadir que Alemania debía prepararse para un rival "impredecible".

Las declaraciones generaron críticas por el uso de estereotipos asociados al fútbol africano y Faé respondió defendiendo el perfil competitivo de su selección. "No estoy de acuerdo con él. Lo único que puedo hacer es demostrar que no solo jugamos físicamente, sino también táctica y técnicamente. Schweinsteiger es una estrella mundial que tal vez haya caído en el olvido y quizá necesite un poco de atención", apuntó el técnico.

Ante la controversia, Schweinsteiger emitió este viernes una declaración a través de ARD en la que negó cualquier intención discriminatoria. "Hablé de fútbol, no de personas. Eso es análisis futbolístico. Nada más y nada menos. Desde luego, no quería ofender a nadie", afirmó.

Por su parte, el director de Deportes de ARD, Axel Balkausky, respaldó públicamente al exinternacional alemán y sostuvo que sus comentarios hacían referencia exclusivamente al juego mostrado por Costa de Marfil. "Bastian Schweinsteiger habló sobre sus expectativas respecto al estilo de juego del equipo de Costa de Marfil. En ello resumió sus experiencias y observaciones de partidos recientes", señaló.

Balkausky añadió además que no aprecia "ninguna forma de racismo" ni en el contenido ni en la elección de palabras del comentarista y aseguró que una conversación directa entre Faé y Schweinsteiger disiparía rápidamente cualquier malentendido.