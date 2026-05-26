La selección española realizará un entrenamiento abierto al público este domingo

Archivo - Luis de la Fuente, head coach of Spain and Joan Garcia during the training session of Spain Team ahead of the International Friendly match against Egypt at Ciudad del Futbol on March 30, 2026, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de fútbol realizará un entrenamiento abierto al público el próximo domingo 31 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), el último antes de viajar a A Coruña y de emprender su viaje hacia América para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Así, el combinado dirigido por Luis de la Fuente se ejercitará ante sus seguidores en el Campo A de las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en una sesión fijada para el domingo a las 11.00 horas. El entrenamiento, gratuito, será abierto al público hasta completar aforo, y las puertas se abrirán una hora antes.

La selección permanecerá en Las Rozas hasta el jueves 4 de junio, cuando se desplazará hasta A Coruña para enfrentarse a Irak en el Estadio de Riazor (21.00 horas). La mañana siguiente, el equipo tomará un vuelo con dirección a Estados Unidos.