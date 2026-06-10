La selección femenina ya piensa en su segunda estrella

Archivo - Ona Batlle of Spain talks to Sonia Bermudez, head coach of Spain, during the UEFA Women's Nations League 2025 Semi-Final first leg match between Spain and Sweden at La Rosaleda Stadium on October 24, 2025 in Malaga, Spain - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol selló este martes en Reikiavik su billete directo para jugar la Copa del Mundo del año que viene en Brasil, una cita en la que defenderá su histórico título de 2023 y volviendo a no fallar a un gran torneo en los últimos 13 años en un positivo inicio de la etapa con Sonia Bermúdez.

La actual campeona del mundo goleó a Islandia (1-6) para hacer buena su gran victoria del pasado viernes en el Estadi Mallorca Son Moix ante Inglaterra (4-0) y evitó así tener que jugar un 'playoff' para acceder al Mundial a finales de este año 2026. Un tiempo que ahora podrá aprovechar la seleccionadora Sonia Bermúdez para empezar a preparar con más tranquilidad la defensa del trono.

Y la madrileña, elegida relevo de Montse Tomé tras la Eurocopa de Suiza del pasado verano, tendrá que tratar de cumplir con ese máximo reto como ya ha hecho, hasta el momento, con los dos primeros que le tocaron en estos meses como la fase final de la Liga de Naciones y esta clasificación para el Mundial.

Diez partidos que esta 'nueva' España ha solventado con muy buena nota, con ocho triunfos, un empate y una derrota, con 29 goles a favor, una media de casi tres por choque, y sólo tres encajados, buena muestra de que atrás ha habido una sensible mejora, con siete de esos encuentros con la portería a cero, entre ellos los cinco primeros.

Un sólido recorrido donde sólo Inglaterra, 1-0 y en Wembley, y Alemania, 0-0 en la ida de la final de la Liga de Naciones, han podido frenar a la número uno del ranking, que defendió con éxito su título de la Nations al batir a las germanas en la vuelta por 3-0 en el Riyad Air Metropolitano.

Y a nivel individual, Bermúdez ha ido introduciendo sus retoques en una selección que sigue con la base del Barça Femení y que ha sabido mostrarse competitiva desde su llegada pese a tener bajas importantes en algunos partidos como los de las centrocampistas Patri Guijarro, Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri.

En la portería, Cata Coll sigue siendo indiscutible, mientras que la madrileña trajo de regreso a Misa Rodríguez y mantuvo a Adriana Nanclares, con teórico estatus de 'número 2', mientras que en defensa, logró el regreso de Mapi León para formar una pareja de mucho nivel junto con la capitana Irene Paredes, y parece que ha dado la alternativa en el lateral izquierdo a la explosiva Lucía Corrales en detrimento de Olga Carmona.

En el medio, con Alexia Putellas y Patri Guijarro a gran nivel y privada muchos meses de Aitana Bonmatí, la seleccionadora no ha tocado demasiado, pero, al igual que Pere Romeu, no dudó en ser valiente al confiar en otro joven talento nacional como Clara Serrajordi, a la que convocó con 17 años tras la lesión de Guijarro y a la que ha ido dando minutos de calidad para que siga creciendo como en el conjunto blaugrana, donde incluso fue titular en la final de la pasada Liga de Campeones.

Además, la grave lesión de Bonmatí provocó que se viese más como volante a Mariona Caldentey y a Vicky López, otra joven en pleno crecimiento y dotada de mucho talento, más en banda. Arriba, la principal novedad fue la convocatoria de la nacionalizada Edna Imade, que ya ha mostrado sus dotes goleadoras y en la fase de clasificación firmó cinco goles, con titularidades en los tres últimos partidos.

Y mención especial merece seguramente Claudia Pina, que aunque no goza de una titularidad indiscutible y Bermúdez la usa como revulsivo también, sigue con su idilio con el gol y ha marcado cuatro en el camino hacia el Mundial para un total de 14 desde su doblete victorioso ante Inglaterra en junio de 2025.

Con estos mimbres y sin perder un ápice de su conocida filosofía, la 'Roja' se ha clasificado para su cuarta Copa del Mundo consecutiva desde su estreno en 2015 en Canadá y, contando las Eurocopas, para su octavo gran torneo desde 2013, a lo que hay que añadir la histórica clasificación para los Juegos Olímpicos de París y los dos mencionados títulos de la Liga de Naciones.

A más de un año para llegar a Brasil, el sueño de la segunda estrella empieza ya a brillar en un bloque que parece asentado, ya sin turbulencias de ningún tipo que le puede afectar, y, por encima de todo, con ambición intacta para aspirar a todo el año que viene. Y tras cuatro veranos consecutivos sin poder 'descansar', ahora podrá hacerlo hasta que se vuelva a reunir en octubre.