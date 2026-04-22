Sergei Rebrov, cesado como seleccionador de Ucrania tras quedarse fuera del Mundial

Archivo - 08 September 2023, Poland, Wroclaw: Ukraine manager Serhiy Rebrov attends a press conference at the Tarczynski Arena Wroclaw, ahead of Saturday's European Championship 2024 qualification match against England. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/Pa Wire/Dpa - Archivo

KIEV, 22 Abr. (dpa/EP) -

El presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol, Andriy Shevchenko, ha confirmado este miércoles que el también exjugador Sergei Rebrov ya no es el seleccionador nacional masculino después de quedarse fuera de la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

"Tenemos que mirar hacia adelante y tomar nuevas decisiones que sienten las bases para la futura selección nacional", dijo Shevchenko, aunque aún sin nombrar sucesor para el banquillo. Rebrov asumió ese cargo el 7 de junio de 2023 y metió a la selección en la EURO de 2024.

Sin embargo, las esperanzas de este país devastado por la guerra para clasificarse para el Mundial se vieron frustradas durante su repesca. Pese a ser cesado, Rebrov seguirá a disposición de la Federación como vicepresidente y también como miembro de su comité ejecutivo.