Shakira apoya el fondo educativo de la FIFA y Global Citizen para dejar un legado social tras Mundial

Sakira, durante su actuación en la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Azteca de México - DPA/ EUROPA PRESS

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cantante colombiana Shakira ha expresado su apoyo a la campaña FIFA Global Citizen Education Fund, lanzada por Global Citizen y la FIFA para garantizar que el Mundial de fútbol de 2026, que se disputa hasta el 19 de julio, deje un legado social duradero en la educación de millones de niños en todo el mundo.

A través de un vídeo, la artista ha animado a los seguidores a sumarse a esta iniciativa, que tiene como objetivo recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación y a oportunidades de aprendizaje basadas en el deporte en comunidades desfavorecidas.

Como parte de este compromiso, Shakira ha anunciado que destinará 500.000 dólares de dicho fondo a apoyar a organizaciones en Venezuela. Estos recursos han sido asignados para ayudar a los menores cuya educación se ha visto interrumpida tras el doble terremoto que ha asolado el país sudamericano.

La publicación de este mensaje ha coincidido con la difusión de una carta abierta, firmada por una coalición internacional de antiguos jefes de Estado, líderes mundiales y filántropos, que ha hecho un llamamiento a gobiernos como los de España, Alemania, Francia y Portugal, así como a empresas y aficionados, para garantizar que ningún niño se quede al margen.

La implicación de la artista en la campaña, en la que también participa el cantante John Legend , refleja su trayectoria en la ampliación del acceso a la educación infantil. Shakira forma parte del consejo asesor del FIFA Global Citizen Education Fund y cantará en el descanso de la final del Mundial de la FIFA, que se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Este espectáculo, que emulará el de la final de la Super Bowl, reunirá a estrellas internacionales como Madonna y la banda BTS, en una emisión en directo que los organizadores prevén que supere el récord histórico de 1.500 millones de espectadores alcanzado en la final de Qatar 2022.

Asimismo, Shakira ha lanzado recientemente junto al artista nigeriano Burna Boy el himno oficial del torneo, titulado 'Dai Dai', una canción que ha alcanzado el número uno en las listas de éxitos. La cantante colombiana ha decidido que el 100% de los derechos de autor que le correspondan por este tema se destinarán íntegramente a apoyar el fondo de educación.