Sonia Bermúdez: "Cuando todo fluye hace que sea una gran victoria"

Archivo - Sonia Bermudez, head coach of Spain, attends her press conference during the training day of Spain ahead the UEFA Women's Nations League 2025 Final Second Leg match between Spain and Germany at Riyadh Air Metropolitano stadium on December 1, 202 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, confesó que "cuando todo fluye", como este viernes en la goleada (4-0) a Inglaterra en el Estadi Mallorca Son Moix, "hace que sea una gran victoria", aunque también lo valoró como solo "tres puntos" que deben acompañar aún de otro triunfo para estar en el Mundial.

"Estamos muy felices, es día de estarlo, pero nos quedan tres puntos para estar como primeras en ese Mundial tan deseado. Es verdad que no dejan de ser tres puntos. Los goles, el juego, el ambiente, ha sido espectacular, y todas las que han entrado de inicio, las que han entrado después, las que no están convocadas, creo que es un partido de equipo, pero evidentemente sí que ha sido completo. En pocas horas estaremos pensando en Islandia", dijo.

Bermúdez elogió a sus jugadores en rueda de prensa pero no quiso hablar de un golpe moral a las inglesas, ya que "cada partido es un mundo". "Máximo respeto a Inglaterra. Hemos estado muy eficaces, algo que estábamos insistiendo mucho. Hemos estado muy bien en presión tras pérdida, en segundas jugadas, el papel de Patri ha sido fundamental", afirmó.

"Gran trabajo de todas. Cuando todo fluye hace que sea una gran victoria. No es lo normal un resultado tan abultado, pero si nos volvemos a encontrar seguramente sea un escenario totalmente diferente", añadió.

Por otro lado, la preparadora madrileña fue preguntada por Lucía Corrales, y por el cambio de posición con Vicky López y Salma Paralluelo. "Es una jugadora que conozco desde las categorías inferiores. Es un diamante en bruto. Es una jugadora que puede dar todo lo que quiera, tiene un futuro increíble por delante, tiene que cuidar muchos detalles, está creciendo. Depende del plan de partido utilizaremos unas jugadoras y otras. Ha hecho un gran partido y enhorabuena a todo el equipo, me quedo con todas", dijo.

"En cualquier zona del ataque lo puede hacer bien Salma. Está en un gran momento", añadió. "Es una victoria de equipo", insistió, destacando también el papel de las cuatro mallorquinas, que formaron en el once, con un "partido espectacular" y animando en los días previos para "para traer a la gente al estadio".

"En nuestra cabeza tienes un plan. Cuando Inglaterra nos tapó por fuera, intentamos por dentro. Son piezas que tienes que cambiar", añadió sobre esos cambios de sistema durante el primer tiempo. Bermúdez fue preguntada además por Patri Guijarro y Alexia Putellas.

"Patri es la mejor '6' del mundo, lo hace todo bien. Es un lujo tenerla, dentro y fuera del campo. Ojalá nos dure hasta los 50 años", dijo. "Ha sido un partido espectacular, ha dado todo lo que tenía. Hemos bajado un poco a Mariona, con esa combinación con Alexia, e intuye muy bien las segundas jugadas. En mi cabeza veía que podía hacer algún gol y ha hecho dos", añadió sobre una Putellas sin destino tras dejar el Barça esta temporada.