Sonia Bermúdez: "Este equipo ya ha sido capaz de ganar a grandes equipos en la Nations haciendo muchos goles"

Archivo - Sonia Bermudez, head coach of Spain, attends a press conference to announce the list of summoned players ahead the FIFA Women's World Cup 2027 football matches of Spain Team against England and Ukraine at Ciudad del Futbol on April 07, 2026, in - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 28 (EUROPA PRESS)

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, tiene clara la dificultad que les espera en los partidos ante Inglaterra e Islandia, donde se van a jugar el billete directo al Mundial de Brasil del año que viene, y dejó claro sobre el duelo ante la actual campeona de Europa, a la que deben ganar por más de un gol para arrebatarle el primer puesto, que su equipo ya "ha sido capaz de ganar a grandes equipos haciendo muchos goles" en la pasada Liga de Naciones.

"Creo que en Wembley nos faltó eficacia, creo que podíamos haber generado muchísimas más ocasiones, sobre todo más claras. Y ahora sabemos que tenemos que ganar por diferencia de dos si queremos pasar como primeras, y luego ganarle a Islandia, que es un campo muy complicado, muy difícil, una selección muy rocosa en su casa", comentó Bermúdez en rueda de prensa tras dar su lista de convocadas para estos duelo.

La entrenadora no duda de que "va a ser una ventana muy complicada y con muchísima exigencia", pero tiene máxima confianza. "También quiero recordar que este equipo ha jugado una final de Liga de Naciones donde ha sido capaz de ganar a grandes equipos haciendo muchos goles. Y ese es el camino que queremos volver a seguir. Hay que tener la exigencia de tener las ocasiones a este nivel y poder materializarlas porque es los que te hace ganar estos partidos", remarcó.

La exjugadora trabajará en intentar "ajustar esos pequeños detalles" que les puedan llevar a la victoria ante las inglesas. "Hemos intentado sacar el mejor plan para poder ganar el día 5 en Mallorca y aprovecho para toda la gente que esté dudando de venir a Son Mox, que necesitamos la ayuda porque allí hay bastantes ingleses que suelen veranear y necesitamos que las camisetas de las gradas sean rojas. Ojalá podamos tener el campo lleno", pidió.

La madrileña "no" está preocupada porque haya jugadoras convocadas que puedan estar resolviendo su futuro porque las ve "más que preparadas para que llegue la 'ventana' y están muy mentalizadas de que los dos partidos son fundamentales y hay que sacarlos adelante".

Bermúdez considera que este tipo de situaciones deben vivirlas "con tranquilidad porque va dentro de lo que es la profesión". "Cada verano sabemos a lo que nos exponemos y como la futbolista es tan profesional, sabe diferenciar en cada momento en qué está pensando, cuál es la mentalidad que tienen", indicó.

"El foco es el partido de Inglaterra, así que no os preocupéis que las futbolistas estarán al cien por cien, darán todo lo que tienen para poder ganar ese partido y el de Islandia. Cuando cada una decida dónde tiene que ir, nosotros las apoyaremos", zanjó al respecto.

ELOGIOS A SERRAJORDI, PARALLUELO Y MISA

La seleccionadora elogió la progresión de la joven Clara Serrajordi, a la que hizo debutar en octubre. "Es una jugadora que absorbe muy bien los conocimientos, que quiere aprender, que escucha a las más veteranas y pregunta para mejorar, eso es una de las claves, que las jóvenes siempre quieran mejorar en el día a día y que quieran aprender hasta el pequeño detalle para ser mejor", detalló.

"Creo que este es el perfil de futbolista que todavía le queda muchísimo por crecer porque es superjoven y creo que está en el 10 por ciento de lo que es capaz de dar. Tenemos que tener paciencia con las jóvenes porque están bien rodeadas, pero no solamente hay que centrarse en que es un año bueno porque lo difícil no es llegar, es mantenerte y hay que hacerlo durante muchos años y a ese nivel. Si en 10 años la vemos jugando a este nivel, pues será una realidad, así que vamos a tener paciencia y a dejar que disfrute del fútbol, pero sobre todo con la capacidad que tiene de seguir aprendiendo", agregó de la catalana.

También habló del "buen momento" de Salma Paralluelo. "Es una jugadora con un potencial físico espectacular. Estamos encantados de cómo llega e intentaremos ponerla en la mejor posición que nos pueda ayudar para poder ganar en estos partidos", puntualizó de la aragonesa, que puede jugar en banda o de '9'.

"Misa, a nivel de entrenamientos y de todo ha estado espectacular. Es una jugadora que no va a continuar en el Real Madrid y si el míster consideró que no jugase estos últimos partidos, es su decisión. Lo que valoramos nosotros es cómo rinde con nosotros y ella está un gran momento. Estamos encantadas con las tres porteras que vienen con nosotros", resaltó Bermúdez sobre la portera canaria del conjunto madridista.

Preguntada por la ausencia de Alba Redondo, reconoció que "le falta para un poco de continuidad" en el Real Madrid. "Es una jugadora que seguimos, que sabemos que cada vez que sale al campo da todo lo que tiene. Ahora mismo en esa posición hemos decidido traer a otras jugadoras, pero no sólo a Alba, animar a todas a seguir porque la lista es dinámica", comentó.

Finalmente, se refirió a la fuga de talento a otras ligas. "Tenemos muchísimo talento en España y nosotros hacemos el seguimiento estén donde estén. Sí que hay una base muy importante en España que se está trabajando bien, evidentemente me encantaría tener aquí a toda la gente, pero nuestro trabajo es seguirlas y valorar su rendimiento estén donde esté", opinó.