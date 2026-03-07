Sonia Bermúdez: "El grupo sale reforzado y vienen jugadoras con muchísima energía"

Sonia Bermudez, head coach of Spain, attends a press conference to announce the list of summoned players ahead the FIFA Women's World Cup 2027 football matches of Spain Team against Iceland and Ukraine at Ciudad del Futbol on February 20, 2026, in Las Roz - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ha dicho que "el grupo" de su última convocatoria "sale reforzado" tras haber ganado a Islandia y a Ucrania en la fase clasificatoria para el Mundial de Brasil 2027 y que "vienen jugadoras con muchísima energía" gracias a la labor en las categorías inferiores.

"Llevamos días muy buenos de trabajo donde ganarse el puesto está muy difícil y, si vienen las futbolistas, es porque confiamos en ellas. El grupo sale reforzado y vienen jugadoras con muchísima energía. Ya ahora a pensar en lo siguiente", declaró Bermúdez este sábado desde Antalya (Turquía) a los medios de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Nos quedamos con el debut de dos jugadoras, con el primer gol de Lucía Corrales con la camiseta de la absoluta. Victoria, lo que queríamos. Seis puntos y a pensar en Inglaterra", resumió la entrenadora de la 'Roja' después del 1-3 cosechado ante la selección ucraniana.

"Es verdad que hemos acabado con dos puntas intentando ser más verticales y queriendo hacer más goles. Edna está cogiendo confianza, cogiendo minutos y el resto del equipo también", aludió a Edna Imade y su acierto goleador. "Nos vamos contentos. Creo que sólo se ha quedado una jugadora de campo sin jugar y Enith. Contentas también porque todas hayan podido aportar al equipo", se refirió así a Enith Salón.

"Ona [Batlle] viene con mucha carga de minutos también en el club y sabemos lo que nos viene por delante. También como en el caso de Alexia [Putellas], que hemos querido que solo jugase la primera parte y, bueno, dar descanso a otras jugadoras que suelen estar en el once y que llevan muchos minutos", dijo Bermúdez. "Lo que queremos es que todo el mundo esté al 100% para enfrentarnos a Inglaterra", zanjó la seleccionadora.