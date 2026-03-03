Sonia Bermúdez: "No es fácil jugar contra un equipo que se mete en línea de seis"

Sonia Bermudez, head coach of Spain, looks on during the European Women’s qualifiers for the FIFA Women’s World Cup 2027, League Phase MD1, football match played between Spain and Iceland at Estadio SkyFi Castalia on March 03, 2026, in Castellon, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora española femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ha opinado que "no es fácil jugar contra un equipo que se mete en línea de seis", en alusión al cerrojazo de la selección de Islandia en su partido de este martes para iniciar la fase de clasificación para el Campeonato del Mundo de 2027, saldado con triunfo de España por 3-0.

"El objetivo eran los tres puntos. Creo que durante el encuentro ha habido momentos en que podíamos haber hecho algún gol más. Es verdad que no es fácil jugar contra un equipo que se mete en línea de seis. Su portera ha estado muy bien y también una de las consignas era tirar abajo, no tirar tanto arriba", declaró Bermúdez desde el SkyFi Castalia.

"Pero creo que en el equipo, aun así, valoramos los tres puntos muy positivamente. En la segunda parte todavía le hemos dado más ritmo al juego para intentar hacer esas ocasiones. Y bueno, estamos contentos con la victoria, que era el objetivo", insistió la entrenadora de la 'Roja' durante su rueda de prensa en Castellón de la Plana.

"Clàudia Pina tiene un talento innato. Al final intentamos ayudarle con pequeños matices. Pero no solo Pina, sino todas las jugadoras que están en la selección tienen un talento increíble. A veces intentamos ayudarla con pequeños matices. Tiene mucho gol, está en buen momento y estamos muy felices por ella", destacó sobre la bigoleadora.

Elogió a Salma Paralluelo y explicó por qué la había metido en el campo durante la segunda mitad. "En la segunda parte nos estaban dejando más descolgada a una jugadora. Con dos centrales era suficiente para taparla. Incluso nos quedábamos uno contra uno, porque queríamos generar esa superioridad en mediocampo en nuestro estilo de juego", dijo.

"Con Salma, meter ahí un poco más a Pina porque a sus espaldas tenía espacio para romper o venir al pie, porque su central cercana no le saltaba. Con la entrada de Salma era fijar un poquito más esa última línea de seis para poder darle esa amplitud, que no solamente rompiese al espacio Pina, sino también que viniese a juntar Patri", aludió a Guijarro.

"En líneas generales era darle un poquito más de profundidad a esa banda y fijar un poquito más el espacio para que Pina también tuviese más hueco. Pero bueno, veo bien a todas, creo que todas las que han empezado han estado bien, las que han entrado del banquillo nos han aportado y lo he dicho, lo importante son los tres puntos", repitió.

Igualmente habló sobre Edna Imade. "En esta ocasión tenemos tres delanteras muy versátiles, muy diferentes. Con la entrada de Imade hemos buscado esos desmarques a la espalda, esas rupturas para generar más espacio a nuestras interiores. Entonces, ellas ha plantado con dos líneas y nos dejaban muy poco margen para poder aparecer", argumentó.

"Con la entrada de Edna sí que tienes esa presencia más rematadora, tienes un potencial muy bueno para aparecer detrás de la segunda central y atacar el primer palo. Su remate es muy poderoso y sí que buscábamos eso. Porque la primera parte estábamos sacando muchos centros laterales y nos estaba costando rematarlos. Lo bueno de tener jugadoras tan versátiles es que te adaptas un poco al plan de partido", afirmó.

Además, analizó su Grupo A3. "Para nosotros van a ser cruciales los goles. Más allá de jugar contra Inglaterra o ese duelo directo. Pero es verdad que yo creo que la exigencia está un poco ahí, más allá del 3-0. De Inglaterra sabíamos que tenía muchas opciones de ganar, también ha sumado tres puntos y ahora vamos a intentar sumar los tres siguientes y valorar sobre todo lo que tú dices. Sabemos la importancia de los goles y nos hubiese gustado hacer algún gol más hoy", se lamentó Bermúdez.

También fue preguntada sobre Patri Guijarro. "Es una jugadora que a nosotros nos da mucha estabilidad en el medio del campo. Es verdad que hoy para jugar en esa posición había que tener mucha pausa, jugar rápido hacia adelante. Creo que ha estado muy bien, sobre todo nos ha ayudado muchísimo en esos repliegues defensivos, que no son fáciles de hacer cuando estás atacando constantemente y cambiar ese chip", respondió.

Por otra parte, describió a Vicky López como "una jugadora que es buena con la izquierda, con la derecha, es muy eléctrica, te sale por fuera, te sale por dentro...". "Sí que queríamos que, si nos daba esa amplitud, que pudiese asociarse con Mariona [Caldentey], a la que tenía cerca, o con Ona [Batlle], y que generase 3 vs 2. Creo que ha hecho un partido muy bueno, ha encarado cada vez que ha podido y sí que es una jugadora que crece cada vez que juega", reflexionó sobre Vicky.

Por último, volvió a ser peguntada por Imade." En el descanso le hemos pedido que, sobre todo cuando llegase el balón afuera, que cogiese la espalda de la segunda central; porque, para nosotros, cuando atacas desde atrás y puedes generar ese espacio para atacar el primer palo, que creo que en eso ya es muy poderosa, podría sacar ventaja. El mérito de que haga goles es de ella. Creo que ha tenido un par de ocasiones donde no ha podido conectar bien con el balón, tenía dos centrales muy pegadas, pero para mí ha hecho buena segunda parte", concluyó.