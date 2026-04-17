Sonia Bermúdez: "Los nueve puntos y los goles son claves para clasificarnos"

La seleccionadora nacional de fútbol, Sonia Bermúdez - RFEF

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional de fútbol, Sonia Bermúdez, confesó que fue "dura" su primera derrota el pasado martes contra Inglaterra, pero que deben reaccionar este sábado contra Ucrania, sabiendo que "los nueve puntos" en juego en la fase de clasificación al Mundial 2027 y hacer muchos goles "son claves".

"Analizamos todo, qué podemos mejorar y quedó claro que queremos ganar ese tipo de partidos. Estamos pensando en Ucrania, y son nueve puntos vitales también. Pensando en mañana, en hacer goles, va a hacer calor. Fueron días duros y corregimos situaciones", apuntó este viernes en rueda de prensa en Córdoba.

Bermúdez habló de la derrota en Wembley antes de una nueva jornada, esta vez en casa, en el Nuevo Arcángel contra una Ucrania colista del grupo 3 con tres derrotas. "Son derrotas que te hacen aprender, son duras, sabemos cuál es la exigencia, que queremos ser primeras de grupo. Sirve de aprendizaje. Estamos muy acostumbrados a ganar y es lo que queremos, pero en el deporte hay más derrotas", comentó.

"El resultado no condiciona los planes. Tenemos 24 futbolistas preparadas, depende del rival trabajamos. Tenemos una identidad muy marcada, pero tenemos jugadoras con diferentes perfiles. No nos cerramos a jugar en corto, depende del plan de partido utilizaremos a una u otra, son versátiles", añadió.

Sin querer mirar mucho más allá del duelo contra Ucrania, la seleccionadora insistió en el poco margen y la necesidad de marcar muchos goles. "Van a ser fundamentales. Los nueve puntos lo son, los queremos conseguir, y queremos hacer el mayor número de goles, las dos situaciones son claves para clasificarnos", afirmó.

"Siempre me han hablado muy bien de este campo, que ojalá vengan a ayudarnos. La afición se vuelca siempre y mañana va a ser un día bonito, nunca había estado aquí y me ha gustado mucho el estadio", añadió sobre el recibimiento en Córdoba.

Por otro lado, Bermúdez apuntó que tiene "muy claro" quién entrará por la lesionada Patri Guijarro. "El caso de Patri, por ejemplo, es una jugadora fundamental. Pero lo que he dicho, tenemos 24 futbolistas que están más que preparadas para entrar en cualquier momento, para entrar y ganar el partido", dijo.

Además, la preparadora de España fue preguntada por la situación bélica que sufre Ucrania. "Es muy duro, cambiaron de entrenadora, hablamos con ellas. Lo tienen muy complicado, se preparan en Turquía. Empatizamos con ellas, salen a los partidos con mucha garra, se ve en su juego. Queremos ganar pero tienen una situación difícil", terminó.