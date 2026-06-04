Sonia Bermúdez: "Será un partido muy disputado, intentaremos ser muy eficaces arriba"

Archivo - Sonia Bermudez, head coach of Spain, attends a press conference to announce the list of summoned players ahead the FIFA Women's World Cup 2027 football matches of Spain Team against England and Ukraine at Ciudad del Futbol on April 07, 2026, in - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, espera que puedan "ejecutar bien el plan de partido" este viernes ante Inglaterra, frente a la que augura una vez más un duelo "muy disputado" en el que deberán "contrarrestar todos los registros" que maneja su rival y, sobre todo, "ser muy eficaces arriba" para poder ganar por más de un gol y recuperar así el liderato del grupo en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene.

"El jugar en casa creo que también es importante y vamos a tener el apoyo del público, pero a nivel táctico, evidentemente, queremos ejecutar bien el plan de partido y a partir de ahí intentar ganar los tres puntos", señaló Sonia Bermúdez este jueves en rueda de prensa previa al duelo del Estadi Mallorca Son Moix.

La entrenadora no olvida que Inglaterra se les ha resistido en los últimos partidos, pero que "cada partido es un mundo". "Será un partido muy disputado, muy igualado. Siempre se decide por pequeños detalles y nos imaginamos un partido así. Sabemos que tenemos que sumar los tres puntos para cumplir el objetivo que queremos que es pasar como primeras a ese Mundial tan deseado", subrayó.

Bermúdez apeló a la "tranquilidad" de cara al añadido de tener que ganar por más de un gol para recuperar el primer puesto. "Hemos hecho buenos días de entrenamiento, están todas las jugadoras disponibles, así que con ganas de que llegue el viernes y tomar decisiones de quién va a jugar. Cada partido es diferente, lo sabemos todos y todas las jugadoras, y hay que ganar sí o sí", recalcó.

"Queremos hacer un buen partido, somos conscientes de que tenemos que sumar de tres, no solo estos tres, sino también los demás, así que estamos pensando únicamente en Inglaterra y en dar todo lo que tenemos para poder ganar el partido. Estamos todos mentalizados de que así tiene que ser para cumplir el objetivo", prosiguió.

La exjugadora imagina que habrá "diferentes situaciones de partido" porque su rival "tiene jugadoras para dominar diferentes registros, para venir a buscarte, para echarse en bloque bajo, para transitarte". "Intentaremos contrarrestar eso y, sobre todo, intentar ser muy eficaces arriba porque allí nos faltó un poco de eficacia de cara a gol, poder corregir esas situaciones defensivas", explicó.

La seleccionadora reconoció que "intentas pulir todo lo que se puede" pese a que "no hay muchos días para trabajar" y deseó que el jugar en casa ayude. "Allí el campo lo tenían a favor y espero que ahora tengamos nosotros la afición a favor y sea también un impulso para poder darles aliento que las jugadoras también necesiten partidos así tan importantes", sostuvo.

La madrileña no quiso avanzar nada su posible once y si Aitana Bonmatí, que vuelve tras lesionarse en diciembre, tiene opciones de ser titular. "Estamos encantados de tenerla. Sabemos que viene de una lesión dura y estamos contentos de tenerla con nosotras. Evidentemente tendréis que esperar al partido, nos queda un entrenamiento por delante", zanjó.

Bermúdez elogió una vez más a su homóloga en Inglaterra, Sarina Wiegman. "Para mí, tiene el máximo respeto, es una referente. Siempre que me preguntáis por ella es un ejemplo donde mirarse, ha conseguido muchísimas cosas. Mañana somos rivales y espero que podamos ganar", apuntó.

España jugará en Palma y con cuatro futbolistas baleares en sus filas, entre ellas una Lucía Corrales que conoce "perfectamente". "Es una jugadora con mucha velocidad y se ha ganado día a día el estar en la selección, que es muy complicado. Lo que siempre decimos de las jóvenes, lo difícil no es llegar, es mantenerse, y tienen un reto muy bonito por delante", remarcó.

Finalmente, la seleccionadora dejó claro que han vivido "con mucha tranquilidad" todas las emociones que han podido vivir las jugadoras del Barça Femení los últimos días, pero advirtió que "el momento del club pasó" y que están "muy centradas en el partido contra Inglaterra".