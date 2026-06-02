Sportium lanza su campaña global para el Mundial 2026: 'Si lo vives, Sportium'

Sportium lanza su campaña global para el Mundial de fútbol de 2026: 'Si lo vives, Sportium'. - SPORTIUM

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La casa de apuestas deportivas y de entretenimiento Sportium ha lanzado su campaña global para el Mundial de fútbol de 2026, que se disputa del 11 de junio al 19 de julio, dentro del proyecto de evolución de la marca hacia una propuesta de entretenimiento deportivo más experiencial.

Bajo el eslogan 'Si lo vives, Sportium', la compañía busca ir más allá del consumo tradicional del deporte para centrarse en la emoción, la participación y la forma en la que los usuarios viven cada momento del juego en tiempo real.

Este será el quinto Mundial en el que opera Sportium, en un contexto especialmente relevante para la marca, que estará presente en mercados con selecciones participantes como España, Colombia, Panamá, México y Portugal (con su marca Casino Portugal). Además, la compañía afronta este torneo como una de sus grandes apuestas globales, en un evento que millones de aficionados llevan cuatro años esperando.

La campaña del Mundial 2026 se ha construido con el objetivo de amplificar la intensidad emocional del torneo y acercarlo aún más a los usuarios. La estrategia se basa en experiencias de entretenimiento más inmersivas, combinando contenido, tecnología y fidelización en tiempo real.

Igualmente, está concebida con una visión internacional con ejecución local, adaptando la comunicación a la cultura futbolística de cada mercado, y pensando en la innovación en producto y contenidos, con un enfoque 'mobile-first' y formatos digitales más dinámicos e interactivos.

La campaña contará con los comunicadores Susana Guasch y Julio Maldonado 'Maldini' como embajadores. Además, Sportium estará presente en el podcast de Maldini y MisterChip, 'Despejados', y desarrollará contenido específico para redes sociales con formatos pensados para la inmediatez, la comunidad y la experiencia en directo.

El Mundial 2026 será un punto de encuentro global en el que millones de personas comparten emoción al mismo tiempo. "Hay gente que vive cuatro años esperando este momento. Queremos ser ese aliado que amplifica sus emociones y proporciona un escenario de entretenimiento único para que lo vivan de una forma más intensa, cercana y participativa", señaló Gerard Gibert, director de Marketing y Comunicación en Sportium.