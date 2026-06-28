Steve Clarke dimite como seleccionador de Escocia

Steve Clarke, Escocia, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico Steve Clarke dimitió este sábado por la noche de su cargo de seleccionador de Escocia poco después de conocerse la eliminación matemática en el Mundial 2026.

"El seleccionador masculino de Escocia, Steve Clarke, ha dimitido de su cargo. Nuestro seleccionador nacional más exitoso ha puesto fin a sus siete años al frente del equipo tras nuestra participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026", anunció la Federación Escocesa.

El comunicado llegó apenas una hora después de la victoria de Croacia sobre Ghana, y la actualización de las mejores terceras que irán a dieciseisavos de final. Escocia lo tenía muy complicado al terminar el Grupo C con 3 puntos y un -3 en diferencia de goles, tras ganar a Haití en su debut y perder contra Marruecos y Brasil.

Clarke se puso al frente de la selección escocesa en 2019 y devolvió al Ejército de Tartán al escaparate internacional logrando la clasificación para las dos últimos Eurocopas. Un paso más fue la presencia en un Mundial 28 años después, por lo cual Clarke se había ganado la renovación hasta 2030.

Pese a ese prometedor inicio contra Haití, Escocia se quedó a las puertas de su primera presencia histórica en los cruces de una Copa del Mundo y el técnico escocés decidió dar un paso al lado. "La parte más emotiva de esta despedida es para mis jugadores, sin los cuales no habríamos tenido ninguno de los recuerdos que hemos acumulado desde 2019 hasta ahora. Se merecen todos los elogios y la admiración que reciben, y fue un verdadero honor ser su entrenador", dijo Clarke en la carta de despedida que recoge la Federación.