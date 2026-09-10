La Sub-20 arrolla a Nueva Caledonia y asegura su presencia en octavos de final

Las jugadoras de la selección española Sub-20 celebrando uno de los goles ante Nueva Caledonia. - RFEF

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española Sub-20 femenina se ha impuesto este jueves a Nueva Caledonia (11-0), en la segunda jornada del Mundial Sub-20 de Polonia, y se ha asegurado el pase a los octavos de final, a los que accederá como primera de grupo si consigue el empate o la victoria en la tercera jornada de la fase de grupos ante China.

La selección española sigue arrasando en el Mundial Sub-20 de Polonia. Si en el debut se impuso al, a priori, rival más potente del Grupo F, Nigeria (2-0), ante el más débil ha exhibido músculo ofensivo. Las de David Aznar golearon con contundencia a Nueva Caledonia por 11-0, firmando la que hasta ahora es la mayor victoria de un equipo en el torneo.

La delantera del Atlético de Madrid Celia Segura fue la gran protagonista del partido firmando un póker, que la convierte en la máxima goleadora del torneo. Además, la madridista Paula Comendador (2), la deportivista Marisa (2), la jugadora de la Fiorentina Alba Cerrato y las azulgranas Carla Julia y Rosalia Domínguez completaron el escandaloso resultado.

El próximo sábado, España disputará el tercer y último partido de la fase de grupos ante China. Un partido que la 'Roja' afrontará ya clasificada para octavos de final y altas posibilidades de hacerlo como primera de grupo. De hecho, un empate ante las chinas lo asegurarían, e incluso perdiendo podrían ser primeras si Nigeria gana a China esta tarde.