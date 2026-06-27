Sudáfrica y Canadá se citan con la historia en el inicio de los cruces

El sudafricano Relebohile Mofokeng y el canadiense Jonathan David - AFP7/EUROPA PRESS

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Sudáfrica y Canadá, ambas inéditas hasta ahora en eliminatorias mundialistas, abren este domingo en el SoFi Stadium de Los Ángeles (21.00 horas/DAZN) los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un partido en el que tanto la anfitriona como el combinado africano aspiran a prologar su aventura en el torneo.

En California, el cuadro ha deparado un cruce entre dos selecciones 'novatas' en estas lides, desbordadas de ilusión al pisar por primera vez unas eliminatorias mundialistas después de superar la fase de grupos como segundas. En el horizonte, espera en Houston (Estados Unidos) el ganador del Países Bajos-Marruecos, pero antes los dos contendientes deberán afrontar el primer duelo a cara o cruz de esta edición.

Canadá, que se convertirá en el primer país anfitrión de una Copa del Mundo en competir fuera de sus fronteras, espera quitarse el mal sabor de boca de la derrota ante Suiza (2-1) con la que cerró el Grupo B. A pesar de todo, los de Jesse Marsch avanzaron como segundos gracias al empate del estreno ante Bosnia y Herzegovina (1-1) y a la goleada endosada posteriormente a Catar (6-0).

En aquel duelo ante los asiáticos, el combinado norteamericano perdió a un fijo como Ismaël Koné, que estará unos cinco meses de baja por una fractura de tibia y peroné tras una entrada rival. El lugar del centrocampista del Sassuolo en el once lo ocupó ante Suiza el mediocentro del Los Angeles FC Mathieu Choinière, que volverá a ser de la partida este domingo.

La gran incógnita es saber si Alphonso Davies podrá debutar en esta edición; el seleccionador canadiense anunció que el lateral del Bayern de Múnich tendría minutos ante los helvéticos, pero posteriormente confesó que había sido una maniobra "para despistar al rival". Arriba, en cambio, estarán seguro el delantero de la Juventus Jonathan David, que acumula cuatro goles en el torneo, y Cyle Larin.

Enfrente, los 'Bafana Bafana', en el puesto 60 del ranking FIFA, quieren seguir haciendo historia después de conquistar una peleadísima clasificación en el Grupo A, justo por detrás de México. Un solitario gol de Thapelo Maseko ante Corea del Sur (1-0) valió a los africanos para garantizarse el segundo lugar del grupo; antes, habían caído en el estreno ante la anfitriona México (2-0) con dos hombres menos y empatado con Chequia (1-1).

Para el duelo en Los Ángeles, los de Hugo Broos seguirán sin poder contar con el mediocentro Themba Zwane, que recibió tres partidos de suspensión por "juego brusco y grave" por su entrada sobre Roberto Alvarado en el encuentro ante los de Javier Aguirre.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SUDÁFRICA: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Sithole, Mbatha, Appollis, Mofokeng, Maseko; y Makgopa.

CANADÁ: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Choinière, Ahmed; David y Larin.

--ÁRBITRO: João Pinheiro (POR).

--ESTADIO: SoFi Stadium de Los Ángeles.

--HORA: 21.00/DAZN.