Sudáfrica, un oasis para España en los fatídicos cuartos de final mundialistas

02 July 2026, US, Inglewood: Spain's Mikel Oyarzabal (Down) celebrates scoring his side's third goal with teammates during the 2026 FIFA World Cup round of 32 soccer match between Spain and Austria at Los Angeles Stadium. Photo: Georg Hochmuth/APA/dpa - Georg Hochmuth/APA/dpa

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española disputa este viernes los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles, una ronda que históricamente ha sido sinónimo de decepciones y desilusiones en la Copa del Mudo para la 'Roja', habiéndola superado tan solo una vez de cinco intentos.

España se asoma al que ha sido su precipicio histórico en los Mundiales. Por sexta vez en la historia, la 'Roja' ha alcanzado los cuartos de final de la competición, una ronda que se ha tornado en cruel en la mayoría de las ocasiones. Sólo una de ellas sonrió al equipo español, dejando así un balance de cuatro eliminaciones y una clasificación.

Sería en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el equipo dirigido por Vicente Del Bosque derrotó, con mucho sufrimiento, a la sorprendente Paraguay del 'Tata' Martino. Un hito en la historia del fútbol español que no estuvo exento de dramatismo. Aquel partido será recordado por el rocambolesco gol de David Villa, en una jugada en la que el 'Jabulani' tocaría hasta tres veces el palo, pero sobre todo por la aparición de Iker Casillas deteniendo un penalti a Óscar Cardozo con 0-0 en el marcador.

Se derribaba así una barrera que parecía indestructible en la Copa del Mundo. Un partido que supuso un antes y un después para el equipo en un torneo que acabaría con España logrando su primer título. Y es que, la ronda que estrenó con derrota en Italia 34' ante la anfitriona y tras un partido de desempate, tornó a maldita a partir de México 86', edición en la que, precisamente, Bélgica acabó con el sueño mundialista de la 'Quinta del Buitre'.

España llegaba con el papel de favorito al duelo con los belgas después de haber pasado por encima de la Dinamarca de Michael Laudrup en los octavos de final (5-1). Sin embargo, un gol de Jan Ceulemans, igualado por Juan Señor en el tramo final del partido, mandó la eliminatoria a la tanda de penaltis. Ahí, Eloy Olaya sería el único jugador de marraría su lanzamiento, quedando España eliminada.

Esta derrota sería el comienzo de una época negra para el fútbol español, en el que las decepciones en grandes torneos se convertirían en habituales. A la de Puebla, le siguieron la eliminación ante Italia en Estados Unidos'94 (2-1), con el gol en los minutos finales de Roberto Baggio y el inolvidable codazo de Mauro Tassotti a Luis Enrique; y la de Corea y Japón 2002, marcada por la discutida actuación arbitral de Gamal Al-Ghandour y el error de Joaquín Sánchez en la tanda de penaltis.

Además, este gafe de cuartos de final se trasladó también a los torneos continentales. Así, la 'Roja' también quedaría eliminada en esta fase en las Eurocopas de Inglaterra 1996 y Bélgica y Países Bajos 2000. En la primera de ellas fue la anfitriona y los penaltis, mientras que en la siguiente edición sería la Francia de Zinédine Zidane, con un penalti fallado por Raúl González con el tiempo casi cumplido y que habría forzado la prórroga, la que acabaría con el sueño europeo.

LA EUROCOPA 2008, UN PUNTO DE INFLEXIÓN

Pero la historia del fútbol español comenzaría a rescribirse en la Eurocopa de 2008. En el torneo continental, el combinado dirigido por Luis Aragonés se cruzaba en los cuartos de final con Italia, vigente campeona del mundo, en un partido que se alargó hasta la tanda de penaltis. Ahí aparecería la figura de Iker Casillas y un imberbe Cesc Fabregas para acabar, en la tanda de penaltis, con el gafe de cuartos de final.

Desde entonces, España ha disputado cuatro rondas de cuartos en grandes competiciones --tres en Eurocopas y una en Copa del Mundo-- en las que ha conseguido el pase a semifinales. A la anteriormente mencionada de Sudáfrica 2010, le siguieron la de la Eurocopa 2012 ante Francia (2-0), la de la Eurocopa de 2021 frente a Suiza donde el pase se decidió en los penaltis y la de la Eurocopa 2024 ante Alemania (1-0).

Otro motivo para ser optimistas es que España, además de acumular 36 partidos oficiales sin perder, no pierde una eliminatoria a un partido durante el tiempo reglamentario desde la final de la Liga de Naciones 2022 ante Francia (1-2). Además, desde la Eurocopa 2016, cuando cayó en octavos ante Italia, el balance de la 'Roja' en eliminatorias es de 10 victorias, ocho empates y una derrota.