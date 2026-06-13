Suecia confía en su pegada ante la roca Túnez

Selección de fútbol de Suecia - Europa Press/Contacto/Peter Sonander

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección masculina de fútbol de Suecia aspira este domingo, con su potente delantera, a un debut ganador en la Copa Mundial de la FIFA 2026, contra una selección de Túnez que parte 'a priori' como oponente asequible dentro del Grupo F, pero rocoso y que sabe de su opción histórica.

Alexander Isak, del Liverpool FC, y Viktor Gyökeres, del Arsenal FC, serían el ataque soñado para cualquier selección y en este caso forman la dupla ofensiva de una Suecia que vuelve al Mundial en esta edición que acogen Estados Unidos, México y Canadá tras haberse perdido la de Catar 2022; en la anterior, llegó a cuartos de final en Rusia 2018.

El equipo nórdico, 38º del ranking FIFA, parece favorito frente a una Túnez (45º puesto) que, sin embargo, tiene también argumentos y quiere aprovechar el Mundial más numeroso de la historia hasta ahora. Siendo casi fijo en los últimos torneos, su objetivo es acabar como uno de los ocho mejores terceros de grupo y estar por primera vez en los cruces.

En el Estadio BBVA de Monterrey (México), y coincidiendo en el Grupo F con Países Bajos y Japón, el cuadro sueco empezará con dinamita el camino hacia al menos repetir su actuación de hace ocho años. Además de con Isak, quien sufrió el mal año 'red', y con Gyökeres, quien se adaptó tarde al campeón de la Premier League, Suecia cuenta con Anthony Elanga.

El técnico Graham Potter dio continuidad en su llegada al estilo sueco, con disciplina atrás y un buen físico para apretar a los rivales. La puntería arriba será clave desde el inicio ante una Túnez que sacó billete para este Mundial como un muro defensivo, con un balance de 22 goles a favor y cero en contra en su fase de clasificación.

Aunque las 'Águilas de Cartago' tienen un papel complicado, esa opción de pasar como terceras no es descabellada. Tras una mala Copa África y la llegada de Sabri Lamouchi al banquillo, Túnez inicia el reto de dar más pasos en mejoría. En un equipo joven y sin grandes estrellas, Ellyes Skhiri pone experiencia y criterio buscando la ansiada pólvora.

Respecto a las enfermerías, Victor Lindelöf y Anthony Elanga se reservaron en un reciente amistoso de Suecia ante Grecia, donde Benjamin Nygren fue sustituido por precaución. Por el bando tunecino, Mejbri Hannibal no jugó ante Bélgica tras retirarse en otro amistoso previo.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SUECIA: Nordfeldt; Johansson, Lindelöf, Starfelt, Gudmundsson; Elanga, Ayari, Karlström, Sema; Isak y Gyökeres.

TÚNEZ: Dahmen; Abdi, Talbi, Bronn, Valery; Skhiri, Belhadj Mahmoud; Achouri, Khedira, Ben Slimane; y Mastouri.

--ÁRBITRO: Yael Falcón Pérez (ARG).

--ESTADIO: Estadio BBVA.

--HORA: 04.00 (lunes 15)/DAZN.