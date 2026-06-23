Suiza y Canadá pugnan por el liderato del Grupo B

Tajon Buchanan #17 of Canada during the FIFA World Cup 2026, Group B football match between Canada and Bosnia and Herzegovina on June 12, 2026 at Toronto Stadium, Canada - Photo Jean Catuffe / DPPI - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Suiza y Canadá se enfrentan este miércoles en Vancouver (21.00 horas/DAZN) por el liderato del Grupo B en la tercera y última jornada de la primera fase del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, en un partido en el que un empate también clasificaría a ambas para los dieciseisavos de final, con los norteamericanos como primeros.

En el BC Place de la ciudad canadiense, se enfrentarán los dos primeros clasificados del Grupo B, igualados a cuatro puntos tras conseguir un empate y una victoria en las dos primeras jornadas del torneo. Sin embargo, la anfitriona, que busca su primera clasificación para las eliminatorias en una cita mundialista, marcha por delante por mejor diferencia de goles.

El equipo de Jesse Marsch igualó con Bosnia y Herzegovina (1-1) en su estreno en Toronto, donde un gol de Cyle Larin en el minuto 78 le permitió rescatar un punto, y días después arrasó a la Catar de Julen Lopetegui (6-0), con el delantero de la Juventus Jonathan David luciéndose con un 'hat-trick', consiguiendo la primera victoria del país en la historia de la Copa del Mundo.

Este miércoles, se clasificará para dieciseisavos como primero de grupo, cruzándose con el tercero de los Grupos E, F, G, I o J en Vancouver el 2 de julio, si gana o empata. Si pierde contra los helvéticos y Bosnia no logra vencer a Catar, pasará como segunda, igual que si cae y los balcánicos ganan a los asiáticos y Canadá termina por encima de los europeos por diferencia de goles, total de goles marcados o por la clasificación de 'fair play'; en ambos casos, se enfrentaría al segundo del Grupo A en Los Ángeles el 28 de junio.

Después de caer en la fase de grupos en sus anteriores participaciones -México 1986 y Catar 2022, en ambas sin hacer ni un solo punto-, Canadá espera que a la tercera sea la vencida. Eso sí, tendrá la importante baja del mediocentro Ismaël Koné, que tras una dura entrada del catarí Assim Madibo sufrió una grave fractura de tibia y peroné que le alejará unos cinco meses de los terrenos de juego.

A priori, el relevo natural del jugador del Sassuolo será Nathan Saliba, que ya le sustituyó tras su lesión y que aprovechó los minutos para marcar un tanto. Además, podría reaparecer el capitán Alphonso Davies, que parece recuperado de sus problemas en los isquiotibiales.

Mientras, a Suiza solo le vale vencer para terminar como primera de grupo. En un camino prácticamente idéntico a los canadienses, arrancó el torneo con un empate ante Catar (1-1), con Breel Embolo como goleador, y se desató en la segunda jornada frente a los bosnios (4-1), un encuentro con doblete de Johan Manzambi.

La 'Nati', con Granit Xhaka como organizador y Dan Ndoye, el sevillista Rubén Vargas y Embolo como referencias arriba, será segunda si empata o si pierde y Catar no logra derrotar a Bosnia y Herzegovina, o si los asiáticos vencen y termina por encima de ellos por diferencia de goles o tantos marcados.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

SUIZA: Kobel; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodríguez; Aebischer, Xhaka, Freuler; Ndoye, Vargas y Embolo.

CANADÁ: Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Eustáquio, Saliba, Buchanan, Ahmed; David y Larin.

--ÁRBITRO: Ramon Abatti (BRA).

--ESTADIO: Vancouver.

--HORA: 21.00/DAZN.