07 July 2026, Canada, Vancouver: Colombia's Luis Diaz and Switzerland's Denis Zakaria battle for the ball during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 match between Colombia and Switzerland at BC Place Stadium. Photo: Leonardo Ramirez/eyepix via ZUMA Press - Leonardo Ramirez/eyepix via ZUMA / DPA

Suiza cercena el sueño colombiano

El combinado suizo se impone en los penaltis a Colombia para jugar ante Argentina sus primeros cuartos de final en un Mundial desde 1954

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Suiza completó los cuartofinalistas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y será el rival de la campeona Argentina después de eliminar a la aspirante Colombia tras una tanda de penaltis que desenredó a su favor un partido igualado y sin goles en el BC Place de la ciudad canadiense de Vancouver.

El equipo suizo disfrutará de una antepenúltima ronda en una Copa del Mundo 72 años después de hacerlo en la que organizó en 1954 y lo hizo a costa de demostrar una vez más que es un hueso duro de roer en este tipo de encuentros. El combinado 'cafetero', actual subcampeón sudamericano, probó la misma suerte que rivales europeos de entidad como Francia, Italia o la propia España, que se pudo salvar en la Eurocopa de 2021 desde los once metros.

Los de Murat Yakin acabaron así con las ilusiones y expectativas de los de Néstor Lorenzo, que llegaban como una de las posibles revelaciones para este Mundial, pero que no encontraron su mejor fútbol ni el acierto ofensivo necesario, sufriendo la misma suerte en la misma ronda que hace ocho años en Rusia ante Inglaterra. Argentina se queda así como única representante de la CONMEBOL en el torneo.

Como era de prever, el partido tuvo mucha intensidad, con los colombianos pareciendo dejar atrás ese temido virus de hace unos días, y con el combinado suizo, pese a la baja de última hora del joven Johan Manzambi y los problemas físicos de Ruben Vargas que también le dejaron fueran del once, demostrando una vez más su capacidad para incomodar a selecciones teóricamente superiores.

Colombia nunca pudo imponer su estilo porque su rival supo apretarle y evidenciar su mal mayor en esta Copa del Mundo que tanto ilusionaba al equipo 'cafetero', que arriba no consiguió encontrar fluidez ni eficacia, privado de un gran partido de Luis Díaz, más regularidad de James Rodríguez, nuevamente sustituido pasada la hora de juego, y sin impacto ofensivo del lateral Daniel Muñoz, otra de sus armas en este Mundial.

Con todo, pese a las idas y venidas y las alternativas en el mando, las ocasiones fueron con cuentagotas. El equipo que dirige Néstor Lorenzo sólo inquietó a Gregor Kobel con un lanzamiento de Gustavo Puerta, mientras que el de Murat Yakin amenazó algo más, con una buena opción de Fabian Rieder, bien repelida por Camilo Vargas, seguro también abajo para detener posteriormente el disparo cruzado de Dan Ndoye.

COLOMBIA TIENE LAS MEJORES EN LA PRÓRROGA

Tras el paso por los vestuarios, los suizos salieron algo mejor y el recién entrado Djibril Sow no acertó en una buena posición dentro del área después de un gran desborde de Ndoye, y Rieder envió al lateral de la red una falta al borde del área. A Colombia le costó encontrar el camino a la portería helvética y Luis Suárez desperdició un buen balón frontar en el área que golpeó horriblemente.

Ndoye metió un susto a la afición 'cafetera' en la que fue la última de los 90 minutos, que dieron a una prórroga, más abierta y con más y mejores ocasiones, sobre todo para el bando de Néstor Lorenzo. El central Jhon Lucumí estrelló su cabezazo en el larguero y Jaminton Campaz desaprovechó la mejor en la segunda parte enviando por arriba cuando estaba solo ante Kobel. Suiza tuvo menos, una de Amdouni que encontró la respuesta de Vargas, pero los penaltis acabaron con su espera de más de siete décadas.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SUIZA, 0 - COLOMBIA, 0 (4-3, en penaltis).

--ALINEACIONES.

SUIZA: Kobel; Zakaria (Widmer, min.87), Elvedi, Akanji, Rodríguez (Muheim, min.71); Xhaka, Freuler; Ndoye (Vargas, min.90+1), Ajashi (Sow, min.46), Rieder (Amdouni, min.103); y Embolo (Itten, min.87).

COLOMBIA: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí (Mina, min.119), Mojica; Lerma (Ríos, min.82), Puerta; Arias (Campaz, min.66), Rodríguez (Quintero, min.66), Díaz; y Suárez (Hernández, min.82).

--TANDA DE PENALTIS.

0-1: Quintero.

1-1: Xhaka.

1-1: Sánchez falla.

2-1: Amdouni.

2-2: Campaz.

2-2: Akanji falla.

2-2: Hernández falla.

3-2: Itten.

3-3: Díaz.

4-3: Vargas.

--ÁRBITRO: Iván Barton (ESA). Amonestó a Xhaka (min.51), Zakaria (min.59) y Muhaim (min.105), por Suiza, y a Luis Suárez (min.60) y Sánchez (min.95), por Colombia.

--ESTADIO: BC Place de Vancouver (Canadá).