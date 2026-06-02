Suiza pone rumbo al Mundial sin Embolo por problemas con su ESTA

Archivo - 27 March 2026, Switzerland, Basel: Germany's Jonathan Tah (L) and Switzerland's Breel Embolo battle for the ball during the International Friendly soccer match between Switzerland and Germany at St. Jakob Park. Photo: Christian Charisius/dpa - I - Christian Charisius/dpa - Archivo

STUTTGART (ALEMANIA), 2 (dpa/EP)

La selección suiza tenía previsto partir este martes hacia el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá sin el delantero Breel Embolo, debido a que el futbolista se ha encontrado con problemas con el visado.

La Federación Suiza de Fútbol informó de que el Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) de Embolo para entrar en Estados Unidos había sido concedido inicialmente, pero que posteriormente se les comunicó que "está siendo revisada de nuevo".

Ahora, el organismo está en contacto con las autoridades y esperan que el jugador del Stade Rennes francés pueda viajar pronto. Embolo cuenta con la ayuda de un miembro del personal de la agencia que organizó el viaje de la delegación suiza.

La selección suiza volará a Los Ángeles y luego se trasladará a su base de operaciones para el Mundial en San Diego. Disputarán un último partido de preparación contra Australia antes de debutar en el Mundial el 13 de junio contra Catar. Sus otros rivales en la fase de grupos son Bosnia-Herzegovina y la coanfitriona Canadá.