Superestrella España

19 July 2026, US, East Rutherford: Spain's Ferran Torres celebrates scoring his side's first goal during the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

España se ha proclamado campeona del mundo este domingo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, tras vencer en la prórroga a Argentina (1-0) en una final en la que la vigente campeona de Europa superó ampliamente en juego a la albiceleste, pero que tuvo que esperar hasta el, ya mágico, minuto 106 en el que Ferran Torres anotó el gol definitivo.

Andrés Iniesta ya tiene sucesor. Ferran Torres, otra vez con un gol en la prórroga, dio su segunda Copa del Mundo a España. 16 años han tenido que pasar para que la mejor generación de futbolistas españoles tenga sucesores. Los Xavi, Iniesta, Busquets, Ramos, Puyol, Villa o Fernando Torres ahora son Lamine Yamal, Rodrigo Hernández, Oyarzabal, Fabián Ruiz o Pedri. Un equipo que, bajo la batuta de Luis de la Fuente, ha bordado el fútbol y una estrella más en su pecho en territorio americano.

La 'Roja' superó a Argentina en una final en la que no dejó rematar a su rival hasta los últimos minutos de la prórroga, y en el que Unai Simón no tuvo que realizar ninguna parada. Muchas más veces lo probó España, que obligó al 'Dibu' Martínez a ser una de las figuras del partido con 11 paradas. Aun así, el fútbol acabó siendo justo con el que más propuso y más quiso ganar la final. Y son ya 39 los partidos oficiales que acumula el combinado español sin perder, en los que ha añadido un Mundial, una Eurocopa y una Liga de Naciones a su palmarés.

En el lado argentino, Leo Messi se quedaba, seguramente en su último partido en un Mundial, sin poder revalidar el título. Y es que la victoria de España también suponía el fin a una era de hegemonía albiceleste que se prolongaba desde 2021 con victorias en un Mundial y dos Copas América.

Como se esperaba, Luis de la Fuente repitió el once que se impuso a Bélgica y Francia en rondas anteriores, con Fabián y Rodri en la sala de máquinas. Sí hubo sorpresas en el lado argentino. Lionel Scaloni hizo tres cambios con respecto a la semifinal ante Inglaterra, dando entrada a Montiel, De Paul y Nico González en lugar de Nahuel Molina, Paredes y Giuliano Simeone, en parte, para protegerse de la banda derecha española.

El partido arrancó con Argentina intentando arrebatar el dominio a España, pero la primera clara para la 'Roja' llegaría antes del minuto 5. Una buena combinación acabó con Lamine en una posición franca para hacer el primero. Sin embargo, entre Lisandro y el 'Dibu' evitaron el tanto. Una jugada que despertó a los de Luis de la Fuente, que comenzaban a hacerse dueños del juego, aunque faltos de profundidad.

Así, la primera mitad llegaría a la pausa de hidratación con igualdad en el marcardor. Un descanso de tres minutos que perjudicó al ritmo, y el partido entró en tramo de control en el centro del campo español. Pero las únicas dos oportunidades en las que España conseguiría poner a prueba la portería albiceleste serían dos remates lejanos de Oyarzabal y Cucurella, el primero atajado por el 'Dibu' y el segundo ligeramente cruzado. Pero el marcador no se movería en unos primeros 45 minutos que trajeron también la lesión de Lisandro, que fue sustituido por Otamendi.

El paso por vestuarios fue más largo de lo habitual debido al 'show' del descanso en el que participaron Madonna, BTS, Justin Bieber, Shakira y Coldplay, además de contar con cameos de Ronaldo Nazario, Ronaldinho o Ted Lasso. Necesitaban los pupilos de Luis de la Fuente meter más fluidez y verticalidad al juego y con ese reto saltaron al césped los mismos once jugadores. Sí realizó cambios Scaloni, dando entrada a Paredes en lugar de Nico González.

Con la entrada del centrocampista de Boca, Argentina ganó dominio y adelantó la presión. España, en una triangulación excelsa estaría cerca de abrir el marcador, pero la zaga negó el remate de Oyarzabal, justo antes de que el delantero donostiarra y Fabián abandonaran el campo para dejar su lugar a Ferran Torres y Pedri. Ambos aportaron desde su entrada, con el delantero cabeceando centrado un gran centro de Lamine.

España estaba dominando y se lanzaba a por el partido con la entrada de Mikel Merino y Nico Williams. En el lado argentino, Scaloni tuvo que meter a Medina por lesión del 'Cuti' Romero. Las cambios activarían al equipo y Pau Cubarsí, con un disparo lejano, Laporte, con un cabezazo, y Ferran Torres, lo probarían antes de que llegara una acción que pudo marcar la final.

En el añadido, una presión sin cabeza de Enzo Fernández, que tenía amarilla, acabó con una aparatosa plancha sobre Pau Cubarsí, que voló por los aires. A Vincic, que estaba permitiendo la intensidad argentina, no le quedó otra que expulsar al centrocampista del Chelsea y dejar a la campeona del mundo con un jugador menos para la prórroga. Un tiempo extra que estuvo cerca de evitar Lamine con una falta directa, pero el 'Dibu' respondió con su décima parada del partido.

El tiempo extra sería una continuación del dominio español que cerca estaría de adelantarse con un remate de cabeza de Nico Williams, salvado por el 'Dibu' con otra magnífica parada. Y unos minutos más tarde llegaría la polémica. Pedri encontraba a Merino en el interior del área y el rechace de su remate lo mandaba Nico al fondo de la red. Pero Vincic decretó una más que dudosa falta de Merino sobre Otamendi. Decisión que el VAR dio por buena.

Pero el éxtasis y la recompensa a lo que estaba ocurriendo sobre el césped llegaría al arranque de la segunda parte de la prórroga. Lamine puso un centro al segundo palo para Nico Williams, que la dejó con la testa para que Ferran Torres se disfrazara de Andrés Iniesta con un zurdazo que se colaba al fondo de la red en el minuto 106. Un gol para la historia, el primero del delantero del FC Barcelona en el Mundial.

La campeona del mundo estaba claudicando a falta de poco más de diez minutos para el final del partido. Ese tiempo separaba a España de bordar la segunda estrella en su camiseta. Minutos que podrían haber sido menos eternos para la afición española si Ferran Torres no se hubiera adelantado unos centímetros en una contra que acabó con el valenciano batiendo, de nuevo, al 'Dibu'.

El sufrimiento llegaría en forma de balones parados argentinos botados por Messi, uno de ellos, rematado desviado en una posición franca por Giuliano Simeone. Los segundos fueron cayendo poco a poco hasta llegar al 124 de juego, en el que la fiesta española explotó en el MetLife Stadium y en todas las plazas y hogares del país. Sí, el sueño americano de levantar la Copa del Mundo se había hecho realidad. De fondo, Superestrella de Aitana atronaba en la megafonía.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ESPAÑA, 1 - ARGENTINA, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte (Eric García, min.99), Cucurella; Rodri (Zubimendi, min.99), Fabián (Pedri, min.62); Lamine Yamal, Olmo (Merino, min.75), Baena (Nico Williams, min.75); y Oyarzabal (Ferran, min.62).

ARGENTINA: Martínez; Montiel (Molina, min.58), Romero (Medina, min.70), Lisandro (Otamendi, min.44), Tagliafico; De Paul (Simeone, min.70), Enzo, Mac Allister, Nico González (Paredes, min.46); Messi y Julián Álvarez (Senesi, min.102).

--GOLES:

1-0, min.106, Ferran.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLV). Amonestó a Lisandro (min.40), Paredes (min.52), Enzo (min.82), Romero (90+2) y Mac Allister (min.111) con amarilla, y expulsó a Enzo (90+3) y Leandro Paredes (120+6) por parte de Argentina.

--ESTADIO: MetLife Stadium de Nueva Jersey.