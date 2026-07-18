Telefónica iluminará de rojo su edificio en la Gran Vía de Madrid como apoyo a la selección española en la final

Telefónica iluminará de rojo su edificio en la Gran Vía de Madrid como apoyo a la selección española en el Mundial. - TELEFÓNICA

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa Telefónica, patrocinadora de las selecciones españolas de fútbol hasta 2030 a través de su marca Movistar, iluminará de rojo su edificio en la Gran Vía de Madrid como muestra de apoyo a la selección masculina para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que será este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

Este mismo sábado desde las 21.15 horas hasta las 23.59 y el domingo durante la celebración del partido, a partir de las 21.00 horas, este histórico edificio del paisaje madrileño lucirá sus 87 metros de altura de color rojo para respaldar a la 'Roja' en su partido contra Argentina.

"También podrá verse en algunos soportes que el logotipo de Movistar cambiará su característico color azul por el rojo en apoyo a la selección", informó Telefónica en su comunicado sobre una iniciativa que "se suma a otras acciones impulsadas" mediante Movistar "para apoyar" a los pupilos de Luis de la Fuente durante este Mundial de Norteamérica.

Un ejemplo de esas acciones fue "la personalización de la red móvil con el identificador ConLaSelección, visible desde el pasado 7 de julio para millones de clientes particulares y empresas", según indicó la nota.

"Los aficionados podrán seguir la final desde el espacio habilitado por Movistar en la Plaza de Colón, frente a la pantalla gigante instalada en el escenario principal, así como vivir la emoción del encuentro en el Movistar Arena, donde hasta 15.000 aficionados podrán disfrutar juntos del partido en la pantalla más grande de Madrid", señaló Telefónica.

Igualmente, según concluyó la empresa de telefonía en su comunicado, "los clientes también podrán ver el partido desde Espacio Movistar, donde se habilitará un punto de encuentro para seguir la final".