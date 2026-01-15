Thomas Tuchel busca "habilidades sociales" para su convocatoria del Mundial y no elegir "solo por el talento"

Archivo - 15 November 2025, Albania, Tirane: England manager Thomas Tuchel attends a press conference at the Air Albania Stadium, ahead of Sunday's FIFA World Cup European Qualifiers soccer match against Albania. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 15 Ene. (dpa/EP) -

El entrenador alemán Thomas Tuchel, actual seleccionador masculino de Inglaterra, ha afirmado que las "habilidades sociales" condicionarán su lista de convocados para el Mundial del próximo verano, el cual se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, y ha descartado que vaya a diseñar dicha convocatoria "solo por el talento" de sus futbolistas.

Solo quedan cinco meses para que los subcampeones de Europa inicien su búsqueda del éxito en Norteamérica; su primer partido, dentro del Grupo L, será en Dallas (Texas) contra la selección de Croacia. Tuchel solo tiene dos amistosos en marzo antes de hacer su selección para el torneo, tras haberse clasificado de forma impresionante durante el pasado otoño, y ahora habló de construir una "hermandad" capaz de vencer a los mejores.

El seleccionador de los 'Three Lions' está impresionado por los avances logrados desde que asumió el cargo hace un año, pero sopesará mucho de cara a su lusta definitiva. "Cuando hablo con jugadores que han participado en Mundiales, siempre ha marcado la diferencia que la conexión fuera la adecuada, que la comunicación fuera la adecuada en primer lugar entre los jugadores", dijo en una entrevista recogida por la agencia dpa.

"Cuando los jugadores tenían la sensación de que el grupo adecuado estaba en la concentración, que conocían su papel, que conocían por qué estaban allí y qué se esperaba de ellos, también tenían la sensación de que el torneo podría incluso prolongarse otras cuatro semanas y estarían felices de estar juntos; y entonces, tenían éxito", argumentó Tuchel.

"Cuando tras los octavos de final tenían la idea de 'oh, ¿cuándo podremos irnos por fin a casa?', la energía no era la adecuada y no lo lograban. Eso solo me dice que tenemos que acertar con la selección. Será muy importante que no elijamos solo por el talento, sino también por lo que necesitamos de un jugador", subrayó el seleccionador de Inglaterra.

"¿Cuáles son las habilidades sociales de un jugador? ¿Es un buen compañero de equipo? ¿Puede apoyar si su papel es quizás el de apoyo? Justo ahí es donde hay que centrarse", señaló en la entrevista publicada este jueves. Así, ya está preparando una concentración en Florida con dos partidos amistosos antes de comenzar su grupo del Mundial, donde Ghana y Panamá serán sus otros dos adversarios.

"Es un gran torneo en cuanto a distancias, husos horarios, altitud, diferencias de altitud y condiciones meteorológicas", añadió. "Hará mucho calor. Tendremos muchos jugadores que con suerte jugarán hasta mayo por títulos internacionales, jugarán por títulos nacionales y les exigiremos mucho, la Copa del Mundo les exigirá mucho. Entonces, con suerte estaremos juntos entre seis y ocho semanas si llegamos hasta la final", advirtió.

"Se exigirá mucho de nuestras habilidades sociales, de cómo nos relacionamos como grupo, y tenemos que acertar con la selección. Tenemos que encontrar el equilibrio adecuado en el equipo y tomarlo como una oportunidad y como un sueño hecho realidad; formar parte de un Mundial y jugar con suerte un papel importante no es más que un sueño", concluyó.