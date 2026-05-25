El tocado Alphonso Davies lidera una prelista de Canadá con Buchanan y Oluwaseyi

Archivo - Alphonso Davies of Bayern Munich controls the ball during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-finals First Leg match between Real Madrid C.F. and Bayern Munich at Bernabeu stadium on April 07, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Bayern de Múnich Alphonso Davies lidera la preselección de Canadá para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, una lista de 32 jugadores en la que también están incluidos los futbolista del Villarreal Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi y el delantero del RCD Mallorca, cedido en el Southampton, Cyle Larin.

El lateral del conjunto bávaro, que sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo izquierdo durante el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones frente al Paris Saint-Germain que le ha impedido jugar el resto de la temporada, ha entrado en la prelista ofrecida por el seleccionador Jesse Marsch.

Además de Davies, también han recibido la llamada jugadores como el atacante de la Juventus Jonathan David o el lateral derecho del Celtic de Glasgow Alistair Johnston. Como representantes de LaLiga, acuden el centrocampista del Villarreal Tajon Buchanan y su compañero en el cuadro castellonense Tani Oluwaseyi, mientras que Cyle Larin, cedido por el RCD Mallorca al Southampton la recién terminada campaña, también está convocado.

El combinado norteamericano comenzará a preparar la cita mundialista desde este lunes en Charlotte, en Carolina del Norte (Estados Unidos), y el próximo viernes se dará a conocer la convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.

Canadá quedó encuadrada en el Grupo B junto con Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza. Se enfrentará a los balcánicos el 12 de junio en el Estadio Nacional de Canadá de Toronto, el 18 de junio en el Estadio BC Place de Vancouver al combinado asiático y el 24 de junio, de nuevo en Vancouver, a los helvéticos.

--CONVOCATORIA DE CANADÁ.

PORTEROS: Maxime Crépeau (Orlando City), Owen Goodman (Barnsley/Crystal Palace) y Dayne St. Clair (Inter Miami).

DEFENSAS: Zorhan Bassong (Sporting Kansas City), Moïse Bombito (Niza), Derek Cornelius (Rangers/Olympique de Marsella), Alphonso Davies (Bayern de Múnich), Luc de Fougerolles (Dender/Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Jamie Knight-Lebel (Swindon Town/Bristol City), Richie Laryea (Toronto), Ralph Priso (Vancouver Whitecaps), Niko Sigur (Hadjuk Split) y Joel Waterman (Chicago Fire).

CENTROCAMPISTAS: Ali Ahmed (Norwich City), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (LAFC), Stephen Eustáquio (LAFC/Oporto), Marcelo Flores (Tigres), Ismaël Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull City), Jayden Nelson (Austin), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht) y Jacob Shaffelburg (LAFC).

DELANTEROS: Jonathan David (Juventus), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise), Daniel Jebbison (Preston North End/Bournemouth), Cyle Larin (Southampton/RCD Mallorca), Tani Oluwaseyi (Villarreal) Y Jacen Russell-Rowe (Toulouse).