El triunfo de 'La Roja' con Argentina, el partido más visto de la historia de los Mundiales en España

19 July 2026, US, East Rutherford: Spain's Ferran Torres (L) celebrates scoring his side's first goal with teammate Nico Williams during the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium - Tom Weller/dpa

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El triunfo (1-0) de la selección española frente a Argentina en la final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá se ha convertido en el partido más visto de la historia de los Mundiales en España, con más de 14 millones de telespectadores que lo vieron por La 1 de Televisión Española (TVE), 1,5 millones más que la final de 2010 entre España-Holanda.

El encuentro logró 14.074.000 espectadores de media, 79% de cuota de pantalla y 17,9 millones de contactos en La 1 y Teledeporte. La prórroga subió hasta los 15.223.000 espectadores y 81,8% de cuota, con 16,6 millones de contactos. El post partido con la celebración alcanza 7.896.000 espectadores, 75,3% y 11.8 millones de contactos.

Si se añade el dato de La 2Cat el dato del partido alcanza a 14.500.000 espectadores y 81,3% de cuota, con 18,3 milones de espectadores únicos. La prórroga llega a 15.700.000 espectadores y 84,4% de cuota, con 17,2 millones de contactos. Es la prórroga con mejor dato de la historia del mundial, superando a la de 2010 en 1.118.000 espectadores.

Si se añadiera además la audiencia de RTVE Play extraida de la medición digital crossmedia de Fifty5Blue de los otros dispositivos (PC, tableta y smartphone) el partido habría logrado un total de 14.823.000 espectadores de audiencia media (+323.000), mientras que la prórroga habría sumado 339.000 espectadores alcanzando los 16.039.000 espectadores.

El 'minuto de oro' llegó a las 24:03 horas en La 1, con el final del encuentro y las celebraciones de la victoria, que sumaron 14.819 000 aficionados, un 80% de cuota.

El Mundial de 2026 ha concluido en RTVE con 38.228.000 contactos, incluidas previas, partidos, post, prórrogas y el contenedor Fifa World Cup), lo que representa 3.822.000 contactos más que en el Mundial de 2022.

La final del también arrasó en RTVE Play, ya que fue seguida por 1.860.192 visitantes únicos, según datos de Adobe Analytics, y se sitúa como segundo evento en directo más visto de RTVE Play en su historia, solo superado por la final del Mundial de Catar entre Argentina y Francia en 2022, que registró 1,93 millones.

La final de 2026 se convirtió así en el partido más visto de este campeonato y el más seguido de la selección española en la historia de la plataforma RTVE Play, mejorando el dato de la final de la Eurocopa 2024 en un 6,5%. El 'minuto de oro' se situó a las 00:02 horas con 627.968 espectadores siguiendo el pitido final que proclamaba a España campeona del mundo por segunda vez.