Trump intenta entorpecer la celebración de España tras ganar el Mundial

19 July 2026, US, East Rutherford: FIFA President Gianni Infantino (R) and US President Donald Trump on the podium during the award ceremony of the 2026 FIFA World Cup final soccer match between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife - Tom Weller/dpa

NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 20 Jul. (EP/DPA) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó entorpecer las celebraciones por el título mundial de España en el césped del MetLife Stadium de Nueva Jersey, después de que 'La Roja' derrotara (1-0) a Argentina en la final del campeonato disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Fue una repetición de la final del Mundial de Clubes del año pasado, cuando Donald Trump no abandonó el escenario y se quedó para aparecer en las fotos de las celebraciones, a pesar de las miradas de los jugadores del Chelsea.

Tras el triunfo de España, Trump y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino se encargaron de entregar el trofeo al capitán de la selección española Rodrigo Hernández. A continuación, Trump charló con Rodri y otros jugadores españoles, que parecían ansiosos por levantar el trofeo, pero se negaron a hacerlo mientras el presidente de Estados Unidos estuviera con el grupo.

Incluso Infantino parecía avergonzado, pero Trump insistió en situarse junto a los jugadores españoles. Finalmente se apartó un poco, pero se aseguró de posar en el extremo derecho de la foto de la victoria de 'La Roja', que sumó su segunda estrella en la camiseta tras la lograda en Sudáfrica en 2010.

Tanto Trump como Infantino fueron abucheados intensamente por los aficionados cuando saltaron al campo para la ceremonia de entrega del trofeo. La final entre España y Argentina fue el primer partido del Mundial al que asistió Trump, quien declaró antes del saque inicial que a Estados Unidos le gustaría volver a acoger este gran evento.

No obstante, el presidente de Estados Unidos siguió acaparando titulares durante el torneo. El asunto más destacado fue su llamada a Infantino para solicitar una revisión de la sanción de un partido impuesta por la FIFA al delantero estadounidense Folarin Balogun por su tarjeta roja.

Aunque la revisión se resolvió a favor de la selección de Estados Unidos, Infantino insistió en que el presidente norteamericano no tuvo nada que ver con ello. La política de Trump también fue objeto de atención cuando el Gobierno estadounidense denegó la entrada al árbitro somalí del Mundial Omar Artan, mientras que Irán tuvo que trasladar su campamento base a México y se vio sometido a estrictas medidas de entrada.