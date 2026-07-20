Trump: "Ha sido el Mundial más seguro y espectacular de la historia"

FIFA President Gianni Infantino with President of the United States Donald J. Trump present the FIFA World Cup trophy to Rodri of Spain during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Mundial 2026, que se ha celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, ha sido "el más seguro y espectacular de la historia con mucha diferencia", en gran medida gracias "A las Fuerzas del Orden", y ha afirmado que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha logrado "elevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie creía posible".

"¡La Copa del Mundo resultó ser un éxito espectacular! Quiero dar las gracias a todos los involucrados, pero en particular a nuestras grandes Fuerzas del Orden. El respeto que todos les tienen, junto con su amor por nuestro país, hicieron de este gran campeonato el Mundial más seguro y espectacular de la historia con mucha diferencia", señaló en su cuenta oficial de la red social X.

"Gracias también a todos los demás involucrados y, en particular, al joven y dinámico Andrew Giuliani, que trabaja para el Gobierno de los Estados Unidos de América, y al fantástico presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por un trabajo bien hecho. Pocas personas podrán lograr lo que él ha logrado al elevar la Copa del Mundo a un nivel que nadie creía posible. ¡Felicitaciones a todos!", finalizó.