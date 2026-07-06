Tuchel: "Casi siento que debo pedir perdón por eliminar a México por la pasión de toda la gente"

06 July 2026, Mexico, Mexico City: England manager Thomas Tuchel celebrates at the final whistle following the 2026 FIFA World Cup Round of 16 knockout match between England and Mexico at Mexico City Stadium. Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, confesó que "casi" sentía que debía "pedir perdón por la eliminación" de México, su rival en octavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, después de ver "la pasión y la emoción" de la afición del 'Tri'.

"Estoy orgulloso de la mentalidad y la actitud. Lo hicimos con pura mentalidad, con el corazón. Superamos todos los obstáculos que se nos presentaron. Estoy muy orgulloso de la mentalidad y la voluntad de este equipo. Es una noche muy especial para nosotros", elogió el técnico alemán a sus jugadores tras el triunfo por 2-3 en el Estadio Azteca con un jugador menos por la expulsión de Jarell Quansah.

Sin embargo, reconoció tener "sentimientos encontrados" después de la victoria, porque terminó "agotado" y triste por la lesión de en la muñeca de Jordan Henderson durante la celebración del pase a cuartos de final. "Ahora mismo está en el hospital. Es una lesión bastante grave y simplemente no encaja con la noche en la que Jordan ya no está con nosotros", lamentó.

"En la previa nunca pareció que fueran octavos de final, ahora sigue sin parecerlo. Parece casi como si hubiéramos ganado una final o algo así. 40 ó 50 minutos con 10 hombres en la altitud, contra el país local y contra un equipo mexicano muy fuerte. Simplemente piensas este es un momento de alegría y es una actuación heroica y un resultado heroico. Me alegro mucho por los jugadores", dijo.

Tuchel alabó a un equipo mexicano "muy fuerte" que juega "con mucha fluidez" y "con mucha confianza". "Tuvimos que superar algunos momentos, especialmente los primeros 20 minutos y en la primera mitad. Así que todo el mérito. Jugamos contra un equipo fuerte en un estadio increíble, en un país increíble. Casi siento que debo disculparme por su eliminación, porque vi la pasión y la emoción de toda la gente en las calles. Pero por supuesto, estoy increíblemente orgulloso de mi equipo y de nuestro logro de volver a los cuartos de final", explicó.

"Hay muchas lecciones a nivel futbolístico, pero la lección más importante es que este equipo tiene un corazón, una mentalidad, una unión que son únicos. Creo que nuestros aficionados aquí y en Inglaterra pueden estar muy orgullosos y creo que lo están", reiteró.

Además, elogió a Harry Kane, autor de uno de los goles y un jugador "único con una personalidad muy especial". "Me alegro de haber luchado para traerlo al Bayern contra otras opiniones. Ese fue el paso correcto para entrar en la cultura ganadora. Está pasando por el mejor momento de toda su carrera y es realmente precioso observarlo entregado", afirmó.

"No puedes tomar decisiones basándote en una imagen. Simplemente no es posible. Y lo hicieron contra nosotros. Bueno, Quansah estaba muy molesto, por supuesto. Y es una decepción y un revés", comentó sobre la expulsión del jugador inglés, al mismo tiempo que pidió "coherencia en las decisiones", también preguntado por la roja retirada al futbolista estadounidense Folarin Balogun.