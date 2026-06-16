Túnez destituye a Sabri Lamouchi tras el 5-1 ante Suecia y le releva Hervé Renard

14 June 2026, Mexico, Monterrey: Tunisia coach Sabri Lamouchi reacts during the 2026 FIFA World Cup Group F soccer match between Sweden and Tunisia at Monterrey Stadium. Photo: Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/dpa - Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/dp / DPA

BARCELONA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Tunecina de Fútbol (FTF) ha anunciado este martes la destitución del seleccionador Sabri Lamouchi, apenas un día después de la dura derrota encajada frente a Suecia (5-1) en el estreno de Túnez en el Mundial 2026, y confirmó de inmediato la llegada al banquillo de Hervé Renard como nuevo técnico de las 'Águilas de Cartago'.

La goleada sufrida en Monterrey dejó a la selección tunecina como colista del Grupo F y precipitó una decisión drástica por parte de la federación. Lamouchi abandona el cargo después de dirigir únicamente cinco encuentros al combinado nacional, con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas.

Túnez afrontará ahora un cambio exprés en plena fase de grupos con el objetivo de reactivar sus opciones de clasificación antes de su segundo compromiso del torneo, previsto para este sábado frente a Japón, antes de cerrar la primera fase contra Países Bajos.

Para intentar cambiar la dinámica, la federación recurrió a uno de los técnicos con mayor experiencia reciente en grandes torneos. Hervé Renard afrontará así su tercera participación en una Copa del Mundo y lo hará con una tercera selección distinta.

El técnico francés, nacido en Aix-les-Bains, dirigió a Marruecos en el Mundial de Rusia 2018, donde el conjunto norteafricano firmó una meritoria actuación y cerró la fase de grupos con un empate frente a España (2-2).

Cuatro años después tomó las riendas de Arabia Saudí y firmó una de las mayores sorpresas en la historia reciente del torneo al derrotar por 2-1 a Argentina en el estreno del Mundial de Catar 2022, selección que terminaría proclamándose campeona.

Posteriormente, Renard dirigió a la selección femenina de Francia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024 antes de regresar a Arabia Saudí, combinado al que clasificó para este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Sin embargo, fue relevado antes del inicio de esta fase final y finalmente vivirá el torneo desde otro banquillo. Su misión inmediata será intentar rescatar a una Túnez muy dañada tras su debut y mantener con vida sus opciones de acceder a las eliminatorias.