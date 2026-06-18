Archivo - 06 July 2024, Berlin: Turkey's Samet Akaydin celebrates his goal with Arda Guler during the UEFA Euro 2024 soccer match between Netherlands and Turkey at the Berlin Olympic Stadium. Photo: Marcus Brandt/dpa - Marcus Brandt/dpa - Archivo

Turquía y Paraguay quieren lamerse las heridas

El combinado turco y el paraguayo necesitan los puntos para llegar con opciones a la última jornada del Grupo D del Mundial

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Turquía y de Paraguay se cruzarán este viernes (05.00 hora peninsular española del sábado) en el Levi's Stadium de San Francisco en la segunda jornada del Grupo D del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, al que ambos llegan ya acuciados por sus respectivas derrotas en sus estrenos.

Ni el combinado turco ni el paraguayo tuvieron el debut esperado en la Copa del Mundo y las primeras urgencias ya son un peso para este segundo choque. El primero fue sorprendido por Australia (2-0), mientras que el segundo salió peor parado de lo esperado ante la coanfitriona Estados Unidos (4-1), lo que les obliga ya ir a remolque.

De todos modos, las dos lecturas tienen un lectura un tanto diferente. Turquía dominó, pero se estrelló por su poco eficacia a nivel ofensivo, con una treintena de disparos que no tuvieron éxito ante unos 'Socceroos' que sí fueron muy efectivos al contragolpe para voltear un poco los pronósticos que colocaban a su rival como uno de los favoritos junto a los estadounidenses para los dos primeros puestos en lo que es su retorno 24 años a la Copa del Mundo y después de firmar un sorprendente tercer puesto.

La derrota ante Australia fue un jarro de agua fría para una Turquía que llegaba bien preparada y con energía a esta Copa del Mundo, y que supuso romper una buena dinámica de ocho partidos sin perder, siete de ellos con victoria, y con el único empate, a domicilio y en partido oficial ante España.

Volver a la senda de la victoria pasará por encontrar esa mejor eficacia ofensiva a través del talento de sus mejores futbolistas como Arda Güler, Kenan Yildiz, que podría ser novedad en el once después de jugar tras el descanso ante Australia por problemas físicos, o Hakan Çalhanoglou, que serán claves para dominar a un rival que probablemente, y pese a su misma necesidad, prefiera un juego más directo y menos elaborado.

En cambio, el caso de Paraguay fue un tanto distinto. La 'Albirroja' llegaba a la cita con confianza tras unas óptimas Eliminatorias Sudamericanas en su regreso 16 años después de haber rozado las semifinales en Sudáfrica 2010, pero no ofreció su mejor cara, sobre todo en una fortaleza defensiva que había sido seguramente la clave que le había llevado a este evento y que fue desarbolada por el dinámico fútbol de los Estados Unidos.

El seleccionador de la 'Albirroja', el argentino Gustavo Alfaro, no parece que, pese a la mala imagen del estreno, vaya a revolucionar el once, aunque sí habrá algún retoque que podría venir con la entrada de Matías Galarza en el medio y de Isidro Pitta como '9' en detrimento de Tony Sanabria.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

TURQUÍA: Çakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yüksek, Çalhanoglu; Akgün, Güler, Yildiz; y Aktürkoglu.

PARAGUAY: Gill; Cáceres, G.Gómez, Alderete, Junior Alonso; Galarza, Cubas; Almirón, D.Gómez, Enciso, y Pitta.

--ÁRBITRO: Iván Barton (SLV).

--ESTADIO: Levi's Stadium de San Francisco-

--HORA: 05.00/DAZN.