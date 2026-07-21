TVboy dedica en Barcelona un mural a Ferran Torres por su gol en la final del Mundial

Imagen del mural dedicado a Ferran Torres en Joanic - EUROPA PRESS - LORENA SOPENA

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El artista urbano TVboy ha pintado un mural en la plaza Joanic de Barcelona dedicado al futbolista Ferran Torres, tras marcar el gol que dio a la selección español la victoria en la final del Mundial 2026.

El mural muestra al delantero valenciano del F.C. Barcelona besando el trofeo vestido con la camiseta de la selección y acompañado de la frase 'Making History' (Haciendo historia) con dos estrellas pintadas, en referencia al segundo Mundial que ha logrado España, además de su firma.

El artista ha publicado su obra en Instagram y ha explicado una anécdota mientras lo pintaba: "Una niña pasó y gritó: 'Mamá, es Ferran Torres!'. Sonreí. Ahí entendí que el arte también conecta generaciones".