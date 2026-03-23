Ucrania jugará como local en el Ciutat de València la repesca para el Mundial

Archivo - General view during the Santander League match between Levante UD and Valencia CF at the Ciutat de Valencia Stadium on December 20, 2021, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ciutat de València será la sede oficial de la selección masculina de Ucrania en su repesca para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, y jugará sus encuentros como local en el recinto valenciano, ha confirmado este lunes el Levante UD.

Así, el estadio de Orriols acogerá el primer encuentro de la repesca de los ucranianos frente a Suecia este jueves 26 de marzo a las 20.45 horas. En caso de lograr el pase, el feudo levantinista volverá a albergar un segundo y decisivo partido donde Ucrania se jugaría el billete directo al Mundial ante el ganador del duelo entre Polonia y Albania.

Si no superase el primer cruce de la repesca, el estadio también acogería un segundo compromiso de carácter amistoso frente al perdedor de la otra eliminatoria el 31 de marzo a las 20.45 horas.