La UEFA denuncia la "injustificable" suspensión de la roja a Balogun que "traspasa una línea roja"

Archivo - 29 June 2024, Berlin: UEFA President Aleksander Ceferin (l) and FIFA President Gianni Infantino in the stands ahead of the UEFA Euro 2024 round of 16 soccer match between Switzerland and Italy at Olympiastadion Berlin. Photo: Robert Michael/dpa - Robert Michael/dpa - Archivo

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La UEFA ha denunciado la "injustificable" suspensión por parte de la FIFA de la tarjeta roja al delantero estadounidense Folarin Balogun en el partido del dieciseisavos de final del Mundial de fútbol contra Bosnia y Hezergovina, que, según el organismo continental, "traspasa una línea roja" y pone "en entredicho" la integridad del torneo.

"La decisión de ayer de suspender, durante un periodo de prueba de un año, la aplicación de la suspensión automática de un partido tras la tarjeta roja mostrada al jugador Folarin Balogun ha traspasado una línea roja", señala este lunes el máximo organismo de fútbol continental en un comunicado.

El organismo presidido por Aleksander Ceferin recordó que el fútbol se basa en normas que son la "base de una competición justa, honesta y transparente". "A veces, las normas están abiertas a interpretación. En este caso, no. Una suspensión automática mínima de un partido tras una tarjeta roja no es una opción discrecional y no requiere la decisión de un órgano competente para su aplicación", indicó.

Asimismo, la UEFA subrayó que éste es un "principio consagrado" en el reglamento y que "no puede ser objeto de excepciones". "Y mucho menos en plena fase de un torneo en el que otros muchos jugadores se han encontrado en la misma situación y han cumplido su suspensión con normalidad", indicó.

A su juicio, cuando los "guardianes de las normas ya no garantizan su certeza, la integridad del juego queda en entredicho y se socava la credibilidad de una competición". "Del mismo modo, dicha decisión sienta un precedente en el torneo en curso, en el que situaciones similares exigirán ahora un trato igualitario, en detrimento de la competición", añadió.

El fútbol es, según la UEFA, el deporte más querido del mundo porque es un "deporte hermoso y se goza de confianza porque se juega en todas partes con las mismas reglas". "Un torneo nunca es un caso aislado y, si el torneo en cuestión es el Mundial, tiene el poder de generar consecuencias positivas o negativas para el deporte en su conjunto. Manifestamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable", concluyó.

Folarin Balogun vio la tarjeta roja por un pisotón al defensa bosnio Tarik Muharemovic en el minuto 64 del partido de los dieciseisavos de final de Mundial, y se iba a perder el partido de octavos de este lunes contra Bélgica. En cambio, la FIFA puso en suspenso su sanción y el delantero estará disponible para el entrenador estadounidense, Mauricio Pochettino.

La suspensión de esta sanción provocó la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y corregir una tremenda injusticia!", escribió el mandatario estadounidense en su red social 'X'.