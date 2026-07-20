Unai Simón: "La intensidad y consistencia la que nos ha hecho ganar el Mundial"

19 July 2026, US, East Rutherford: Spain goalkeeper Unai Simon receives the Golden Glove award after the 2026 FIFA World Cup final between Spain and Argentina at New York-New Jersey Stadium (MetLife Stadium). Photo: Martin Rickett/PA Wire/dpa - Martin Rickett/PA Wire/dpa

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección española Unai Simón apeló a "la intensidad y consistencia" que ha mostrado el equipo siendo "fiel a la idea" que tenían desde el primer partido como la clave para haber conquistado este domingo el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"Creo que hemos demostrado y hemos sido fieles a la idea que teníamos desde el primer partido al final. Es muy importante no cambiarla, daba igual el escenario y todo lo que se escuchase desde fuera, y hemos querido mantener esa idea. Ha sido esa intensidad y esa consistencia la que nos ha hecho ganar el Mundial", señaló Simón a los medios tras el encuentro.

El vitoriano recordó que era "muy importante manejar las emociones del partido inaugural" y que seguramente les "costó" hacerlo ante Cabo Verde. "Nos fuimos soltando, la victoria contra Arabia nos valió de mucho, demostramos lo que queríamos hacer en este Mundial y el resto ha sido ya historia", añadió.

"El que solo hayamos encajado un gol siempre he dicho y siempre lo voy a decir que es mérito de todo el equipo, de que todos hayamos sacado la mejor versión. Es muy difícil durante ocho partidos mantener ese nivel tan alto y ya te digo que después de tanto tiempo y después de todo este mes y pico creo que todavía no somos conscientes de lo que hemos hecho", prosiguió el portero del Athletic Club.

Simón relató lo que conversó con Aymeric Laporte tras ese 1-0. "Que si tenía agua porque estaba reventado y no podía ir a por agua, pero no tenía agua, tenía caldo gallego y no se podía beber. Lo que hemos hablado es que no podíamos dedicarnos a perder tiempo, que teníamos que seguir haciendo el plan partido y si marcábamos el segundo gol eso ya era determinante", subrayó.

También elogió al seleccionador Luis de la Fuente. "Creo que se ha merecido ser el mejor seleccionador del mundo, más allá de lo táctico, por todo lo que puede darnos. Es un ser humano maravilloso, necesitamos tener un líder como lo es él y a partir de ahí todo fluye. Es increíble poder tenerla de seleccionador", remarcó.

Finalmente, el guardameta no le dio importancia al debate que había en torno a la portería de la selección. "Sigo diciendo lo mismo, el gol encajado es mérito de todo el equipo y creo que cualquier portero, tanto Joan (Garcia), David (Raya) o yo hubiésemos hecho el mismo Mundial y lo, hubiésemos conseguido ganar", advirtió.

"Los otros dos porteros son muy capaces de poder conseguir lo que hemos conseguido y al final siempre va a haber comentarios, incluso ganando el Mundial habrá comentarios más adelante, pero tenemos que convivir con ello y es el mundo en el que vivimos y tenemos que hacernos fuertes con lo que nosotros creemos que es lo adecuado", sentenció Unai Simón.