Unai Simón: "Me alegré mucho por Luis Enrique, me marcó mucho"

Unai Simon of Spain during the training session of the Spain National Football Team at the pre-FIFA World Cup training camp at the Football City (Ciudad del Futbol) on May 31, 2026, in Las Rozas, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Unai Simón ha reconocido que se alegró "mucho" de que Luis Enrique volviese a ganar la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, ya que es un entrenador que le "marcó mucho" y que le hizo "debutar" en la selección.

"Yo me alegré mucho no por el PSG, me alegré por Luis Enrique. Fue un entrenador que me marcó mucho en mi etapa profesional, al principio sobre todo, cuando me hizo debutar aquí en la selección. Evidentemente, no podían ganar los dos equipos, alguno se tenía que quedar en el camino. Al final cayó de cara para Luis Enrique y Fabi. Me alegro mucho por él", señaló en el acto de presentación de Skip y Hellmann's como patrocinadores de las selecciones absolutas masculina y femenina.

Aún así, el portero del Athletic Club considera que las tandas de penaltis "no son la manera más justa de poder resolver un partido, y mucho menos una final de la Champions". "Pudieron ser las semifinales de Wembley o el partido contra Marruecos del anterior Mundial. El fútbol es así, puedes ganar todas las tandas o perderlas todas y de lo que de verdad importa es haberlo dado todo, demostrar que eres un equipo reconocible, que engancha a la afición, y en eso el PSG y el Arsenal son equipos que fueron merecidamente los finalistas de la Champions. Se podían haber llevado el título cualquiera de los dos", indicó.

En este sentido, explicó que los penaltis son "una lotería", y lamentó que David Raya, uno de los tres porteros convocados por Luis de la Fuente, no pudiese llevarse el título. "Por mucho que prepares, tú puedes ver los penaltis del rival, y por mucho que tú creas que va a ir a la derecha, te lo pueden cambiar a la izquierda en cualquier momento. No hay nada seguro, no hay nada cierto. Es una lotería. Hay que intentar adivinar el lado y si lo adivinas, como me pasó a David, pararlo", indicó.

"Vi a David un poco desolado, ha hecho un gran campeonato y una temporada increíble; era poner un broche maravilloso. Pero va a tener la oportunidad el año que viene de volver a demostrar que tienen un equipo para poder ganar la Champions. Le esperamos con los brazos abiertos. Ahora tienen un tiempo para desconectar, que es muy importante y cuando nos juntemos estarán al cien por cien seguro", prosiguió.

En otro orden de cosas, Simón espera que España pueda ser protagonista en la Copa del Mundo. "La salsa la tenemos que poner nosotros. Somos una selección que disfruta mucho del balón y creo que la gente se siente muy identificada con nuestro juego. Y de eso se trata, de dar un poco de alegría, un poquito de salsa al fútbol", apuntó.

Y si hace falta, habrá que mancharse de barro. "Es con lo que yo me he criado, con lo que he crecido en la vida del pueblo, y acabar un Mundial igual que lo empecé cuando era pequeño, es muy significativo. Siempre me ha encantado terminar los partidos llenos de barro", confesó.

"En las victorias, nos acordamos mucho del camino recorrido. Eso es a lo que sabe el trabajo, el esfuerzo, la dedicación que has puesto durante todo el todo el recorrido. Lo mejor es disfrutarlo con la gente que ha estado a tu lado en todo momento. Sabe a éxito, a gloria, y ojalá lo podamos conseguir", finalizó.

También estuvo presente en el acto de patrocinio Marc Cucurella, que no dudó en responder a de qué estaría dispuesto a mancharse la camiseta por España. "Mientras ganemos, de lo que sea", dijo, antes de hablar de posibles candidatas a bordarse la estrella, además de ellos mismos. "Están las típicas, pero creo que Holanda me parece que tiene un gran equipo. Y luego está Ecuador, que no me da mucha confianza, a nivel bueno. Creo que va a hacer un buen papel, es una selección que tiene muy buenos jugadores y creo que va a hacer las cosas bien. Ojalá se vaya pronto para casa", señaló entre risas.

El futbolista del Chelsea explicó también que la victoria sabe "a gloria" y que es "una de las mejores cosas que te pueden pasar". "Todos los años que has estado trabajando, todos los momentos duros, toda la gente que te ha apoyado se resumen en conseguir llegar a la cima. Momentos como ese quedan para siempre. Lo más bonito es hacer felices a los tuyos. Mucha gente me dijo que en los partidos que jugamos en la EURO se emocionó, que lloraron de alegría y de emoción, y sentir que tú jugando al fútbol creas eso en las demás personas es una cosa muy bonita", concluyó.