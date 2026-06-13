Unai Simón: "El portero es de las posiciones más desagradecidas del fútbol"

Unai Simón - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección española de fútbol Unai Simón asume el "debate" de siempre en su posición, "una de las más desagradecidas del fútbol", pero destaca la buena sintonía entre compañeros, dando el "100%" porque no saben quién será el titular del Mundial 2026.

"Desde que llevo aquí en la selección, desde 2020, siempre ha habido debate en la portería. Ahora está Joan Garcia haciendo otros números maravillosos... Llega un momento en el que yo ya he convivido con esto durante los seis años. Al principio me pesaba, no lo voy a negar. ¿Me merece la pena ser portero de la selección con todo el rumor, el runrún que hay?", confesó este viernes.

En una entrevista a 'Tablero Deportivo' de RNE, recogida por Europa Press, el meta de 'La Roja' valoró el último dilema sobre un puesto al que optan David Raya o el propio Garcia, mientras se quedó fuera Alex Remiro. "Luego te vas dando cuenta de que es el mundo en el que uno vive, el mundo en el que uno tiene que saber convivir con ello. He llegado a la conclusión de que lo que de verdad importa es lo que opine el entrenador, tus compañeros y la realidad que uno mismo vive", dijo.

"Los comentarios siempre van a existir. Y más cuando estás en el foco siendo el portero que ha venido siendo titular hasta ahora en la selección. No sé quién va a jugar contra Cabo Verde, no sé quién va a jugar este Mundial, no sé quién va a jugar la Eurocopa de dentro de dos años, el siguiente Mundial. Pero esté el portero que esté, ya voy avisando de que siempre habrá debate. Siempre va a haber alguien que vea a otro portero mejor", añadió.

"El portero es igual una de las posiciones más desagradecidas del fútbol. Pero es lo que hay. Es que yo entrené, para ser portero, entrené y me salió ese don, porque al final es un don o algo innato que uno tiene. Y convivo con ello. Me costó aprender mucho y al principio, cuando tenía 12, 13, 14 años, aprender a convivir con el error. Pero hice tantas cagadas que ya lo he asimilado", insistió.

Por otro lado, el meta del Athletic Club confesó que tendrá que convivir más tiempo con Joan Garcia para hacer la piña que tenía con Remiro. "Era un compañero que nos hacía la vida mucho más fácil. Era un animal competitivo entrenando. A mí me ayudaba mucho con la salida de balón. Yo me fijaba mucho en él, cómo golpeaba, cómo hacía todas esas pautas de golpeo. Y me ayudaba mucho. Evidentemente todos entendemos que el fútbol es como es", comentó.

"Ahora ha venido Joan, que también es un portero de unas características diferentes. Me fijo en otras cosas en Joan y aprendo también mucho. Evidentemente no es la misma confianza la que tenía con Remi que con Joan, pero es cuestión de tiempo. Me imagino que cuando termine el Mundial, tanto David, Joan y yo, haremos una piña igual de buena que la que teníamos con Remiro", dijo.

Por otro lado, Simón recordó que no saben qué portero será titular, pero igual que ocurre con el resto de posiciones. "Siempre me gusta destacar que no sabemos qué portero va a jugar el día de Cabo Verde. Me imagino que podréis hacer vuestras cábalas y yo también tendré mi idea de quién puede jugar, pero la realidad es que todos entrenamos para poder jugar el día de Cabo Verde", apuntó.

"Aunque uno crea que tiene más posibilidades que otro, siempre va a tener que dar el cien por cien. Y eso es lo más bonito de todo esto, que ahora durante el entrenamiento estamos los tres al cien por cien y luego la convivencia es maravillosa. Entonces creo que es muy importante. Pero no solo en la portería. Es que veo a Cucurella y a Grimaldo, que son dos amigos que irían a cualquier lado juntos. Veo a Borja y a Mikel Oyarzabal, que son iguales", añadió.

Para el meta vasco, esa convivencia de equipo es clave para optar al Mundial. "Que aquí ninguno se sienta más que otro. Que todos vayamos al mismo ritmo. Que vayamos todos juntos. Y bueno, es lo que de verdad creo que hace que puedas estar, no ganar, pero que puedas estar más cerca de poder ganar un Mundial", dijo.

Por otro lado, Simón fue preguntado por favoritas. "Creo que son Portugal, Francia, Argentina y España. Brasil, evidentemente, entra en esos candidatos. Marruecos creo que puede hacer un grandísimo Mundial. Y alguna siempre da la sorpresa, que no te imaginas que pueda estar entre las favoritas y te da la sorpresa", afirmó.

En cuanto a España, que debuta el lunes contra Cabo Verde, Unai Simón entendió que esté entre las favoritas. "Somos una selección en la que por los últimos años se ha demostrado que puede competir con cualquiera. Que venimos de dos finales de Nations League y una Eurocopa conseguida en la que evidentemente pues te metes en ese grupo de favoritos", comentó.

"Eso no vale nada, te pueden dar de favorito. Incluso a veces está peor, te vienes arriba y te emocionas. Y lo que de verdad se trata es de tratar con humildad siempre a todos los equipos, sea a Cabo Verde, Arabia Saudí o ojalá una final del equipo que sea. Y bueno, afrontar los partidos de la misma manera que venimos afrontando hasta ahora", confesó, recordando que para ganar también "hay que tener suerte" y, en este Mundial, adaptarse a los viajes.