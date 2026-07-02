Unai Simón y su récord: "Son números y tampoco he tenido tantos méritos"

Archivo - Unai Simon, goalkeeper of Spain National Football Team, during the press conderence of presentation of new sponsors for Spain National Football Team at the Football City (Ciudad del Futbol) on May 31, 2026, in Las Rozas, Spain. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección española de fútbol Unai Simón restó importancia a su récord de imbatibilidad en la historia de los Mundiales logrado este jueves al no encajar ante Austria y recordó que son "números" y que tampoco cree que haya tenido "tantos méritos", mientras que celebró la mejora de un equipo que rozó "la perfección desde el minuto 20".

"Pues muy bien, es que al final son números y, sinceramente, yo tampoco he tenido tantos méritos. Si te fijas los cuatro partidos, nos han tirado siete o ocho veces a puerta y no han sido disparos claros", apuntó Simón tras el partido en la zona mixta.

El vitoriano sabe que "evidentemente, el reconocimiento este se lo dan al portero y a la defensa", pero pidió "tener en cuenta y poner en valor" el trabajo que hace todo el equipo desde "todo el bloque de los once jugadores más el bloque que está esperando para tener su oportunidad del banquillo".

"Estamos haciendo una labor muy importante en defensa, que es la clave y ya sabemos que el Mundial de Sudáfrica se ganó con esa base. En defensa hay que ser muy sólidos y creo que tenemos que seguir en ese camino", añadió al respecto.

El guardameta del Athletic Club recordó que "también hay que ser conscientes de que ahora en estas rondas eliminatorias ya los partidos se van igualando más" y que se está viendo que "cualquier error te puede costar una eliminación". "Hay que estar muy concentrado durante los 90, o 120 minutos, y creo que es lo más complicado de la portería, sobre todo cuando estás 90 minutos sin recibir un tiro", puntualizó.

Del partido, el portero reconoció que al principio del encuentro y "hasta el primer parón de hidratación" parecía que no estaban "encontrando bien los espacios ni a ese hombre libre". "Pero luego, hablando con analistas y la gente que lo ve desde arriba, nos decían que Austria estaba haciendo unos niveles de intensidad altísimos, que era muy difícil que pudiesen seguir manteniendo ese nivel de presión", detalló.

"Creo que en juego hemos estado muy bien, en defensa hemos estado espectaculares y es con lo que nos tenemos que quedar. Hemos rozado la perfección desde el minuto 20 hasta el final del partido y tenemos que seguir manteniendo ese nivel para poder seguir pasando fases", subrayó el vasco.

El segundo capitán de la 'Roja' advirtió que "rivales valientes como Austria, como el otro día Uruguay, como seguramente sea en Portugal o Croacia" les van a "presionar alto". "Y esa presión que nos hacen va a ser muy exigente y nos va a suponer tener que trabajar muy bien la salida de balón para llevarlo en las mejores condiciones a los delanteros y tener esa personalidad", aseguró.

Finalmente, Unai Simón no quiso "elegir a ninguno" entre Portugal y Croacia, "dos potencias europeas a nivel futbolístico". "Creo que tanto Portugal como Croacia, siempre que hemos jugado contra ellos, nos han puesto las cosas dificilísimas, en juego, en presión, en balón parado, porque los dos tienen un balón parado espectacular con grandísimos lanzadores. Y no me gusta ninguna, así que veremos su partido y a partir de este viernes empezaremos a analizar al rival", remarcó.