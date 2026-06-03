El videojuego EA Sports FC 26 tendrá contenido oficial de la selección española

Lamine Yamal, en una imagen recreada del EA FC 26. - ELECTRONIC ARTS INC.

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y Electronic Arts Inc. han anunciado este miércoles una "colaboración a largo plazo" para que haya contenido oficial de la selección española en el videojuego EA Sports FC 26, "reforzando" su "conexión" y llevando "la identidad, la pasión y la cultura del fútbol español a aficionados de todo el mundo".

"La colaboración incluirá la integración de contenido oficial de la selección española en EA Sports FC 26 y EA Sports FC Mobile, reforzando la conexión entre el videojuego y una de las naciones más exitosas e influyentes del fútbol", subrayó el comunicado oficial de prensa.

"Desde generaciones de jugadores legendarios hasta una filosofía futbolística admirada a nivel global, España ha marcado el fútbol tanto dentro como fuera del campo. Juntos, EA Sports FC y la RFEF buscan celebrar ese legado y conectar a nuevas generaciones de aficionados con el fútbol español mediante experiencias inmersivas y auténticas dentro del juego", añadió la misma nota de prensa.

Esta colaboración, acorde a la nota, "también contempla iniciativas de marketing colaborativas destinadas a seguir involucrando a los aficionados y a celebrar la pasión por el fútbol español tanto en el entorno físico como en el digital".

"Además de España, EA Sports FC cuenta con 53 selecciones nacionales totalmente licenciadas, incluidas 41 naciones que compiten este verano, como Inglaterra, Alemania, México, Brasil, Portugal, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, República de Corea, Arabia Saudí y Australia", explicó la nota sobre selecciones que igualmente disputarán la Copa Mundial.

"A través de EA Sports FC, los aficionados pueden llevar a su selección a la gloria, reescribir la historia del fútbol y crear sus propios momentos inolvidables", destacó la nota sobre un videojuego cuyo reto es "ofrecer la experiencia de fútbol más auténtica del mundo, conectando a aficionados de todo el planeta con los clubes, competiciones y selecciones nacionales que más les apasionan".

"España se suma a un ecosistema de más de 20.000 jugadores, más de 750 clubes y selecciones nacionales, más de 120 estadios y más de 35 ligas, llevando la pasión y la identidad del fútbol español a aficionados de todo el mundo", concluyó el comunicado de prensa.