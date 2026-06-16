Vozinha dispara su popularidad en Instagram tras su partido contra España

Vozinha of Cabo Verde greets the supporters during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

LONDRES 16 Jun. (PA Media/EP) -

El portero de la selección Cabo Verde, Vozinha, ha visto como su perfil en redes sociales ha aumentado a más de 6 millones de seguidores gracias a su actuación durante el empate sin goles de este lunes ante España en el debut de su país en un Mundial de Fútbol.

El guardameta de 40 años cuajó una actuación destacable en el debut mundialista de su selección frente a la de Luis de la Fuente, con siete intervenciones, algunas de ellas de mérito, lo que ha provocado que sus seguidores en Instagram se disparen de 50.000 a más de 6 millones.

El protagonista del partido de declaró en el podcast 'Men in Blazers' que este aumento de sus seguidores en las redes sociales "era algo inesperado". En ese momento, sus cifras ya se habían disparado hasta 1,1 millones al final del partido.

Además, el guardameta caboverdiano mostró una gran satisfacción por su actuación en el primer partido de la Copa del Mundo afirmando que "ojalá los niños de su país quieran ser" como él. Vozinha se ha convertido en el portero de más edad de la historia del Mundial en mantener su portería a cero en su debut en el torneo, y en el segundo mayor de 40 años que ha realizado más paradas en un partido del evento por detrás Pat Jennings, que firmó 10 para Irlanda del Norte contra Brasil en 1986.