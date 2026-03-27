Publicado 27/03/2026 23:46

Wirtz impulsa a Alemania, Países Bajos remonta a Noruega y Valverde marca otra vez con Uruguay

Marruecos y Ecuador empataron su amistoso en el Riyadh Air Metropolitano

March 27, 2026, Basel, Basel-Stadt, Switzerland: BASEL, SWITZERLAND - MARCH 27: David Raum (22 Germany), right, and Florian Wirtz (17 Germany), left, celebrating after teams fourth goal scored by Florian Wirtz (17 Germany) during the friendly match betwee
March 27, 2026, Basel, Basel-Stadt, Switzerland: BASEL, SWITZERLAND - MARCH 27: David Raum (22 Germany), right, and Florian Wirtz (17 Germany), left, celebrating after teams fourth goal scored by Florian Wirtz (17 Germany) during the friendly match betwee - Europa Press/Contacto/Priscila BĂĽtler

   MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La selección alemana masculina de fútbol ha ganado este viernes por 3-4 a la de Suiza, mientras que la de Países Bajos ha remontado (2-1) ante Noruega y la de Uruguay ha empatado 'in extremis' (1-1) en su visita a Inglaterra, y además Marruecos y Ecuador también han firmado tablas (1-1) en el Riyadh Air Metropolitano.

   En otra tanda de amistosos con vistas a la Copa Mundial de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, el foco viró hacia Basilea. En St. Jakob-Park, los locales suizo estuvieron dos veces arriba en el marcador, pero finalmente cayeron porque Florian Wirtz dio dos asistencias y anotó dos golazos.

   Virgil van Dijk, compañero de Florian Wirtz en el Liverpool FC, de cabeza impulsó la remontada de Países Bajos frente a Noruega; Tijjani Reijnders, en el 51', culminó un contragolpe con un derechazo dentro del área y selló la victoria neerlandesa en el Johan Cruijff ArenA.

   Por otra parte, de la nutrida jornada de amistosos destacó el empate en Wembley. Ben White adelantó a los anfitriones en el 81', pero el madridista Fede Valverde igualó el marcador de penalti en el descuento tras un partido bronco y con protestas del seleccionador inglés, Thomas Tuchel, a raíz de una dura entrada de Ronald Araujo sobre Phil Foden.

   Por último, y con 61.622 espectadores en sus gradas, el Metropolitano fue testigo de otro empate decidido en los minutos finales. Después del 0-0 que había al descanso, en la segunda mitad abrió la lata John Yeboah para Ecuador; a pesar de que Neil El Aynaoui falló un penalti en el 62', se redimió en el 88' marcando el 1-1 con asistencia de Achraf Hakimi.

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