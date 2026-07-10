Yakin descarta a Manzambi y confía en tener "solución" a Messi

Archivo - Murat Yakin - Christian Charisius/dpa - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, confesó que tienen "soluciones" para enfrentarse a un Leo Messi que no será el único problema contra Argentina este sábado, una selección "dura" y con "pasión" que tratarán de superar sin el decisivo Johan Manzambi.

"Lamentablemente, Johan no podrá jugar mañana. Hicimos todo lo posible para que estuviera en forma a tiempo, pero finalmente no será posible", dijo este viernes en la previa al partido del Arrowhead Stadium de Kansas City (Estados Unidos).

El preparador suizo descartó a un Manzambi que estaba siendo clave en el avanzar de una Suiza que tratará de llegar más lejos que nunca en un Mundial sin su estrella. Para frenar a la argentina, Yakin confió en tener "soluciones". "Hay muchas soluciones, intentaremos encontrar la mejor, presionar arriba, no perder la posesión con demasiada frecuencia", apuntó.

"Podemos hablar mucho, pero tenemos que demostrarlo en el campo. Tenemos nuestras soluciones para Messi", dijo antes de ser preguntado por el runrún de que Argentina está siendo la favorita de los árbitros. "Los partidos son justos en general, está el VAR. Argentina tiene un estilo que conocemos, un estilo duro, astuto, demuestran pasión y si no les plantas cara es difícil ganarles un partido. Da igual lo que haya pasado en el pasado", afirmó.

"Hemos jugado contra diferentes equipos, tenemos distintas opciones. Hemos visto a otros equipos jugar contra ellos. Tenemos nuestro propio estilo y se lo demostraremos mañana. A mis jugadores les gusta correr mucho; intentaremos romper su presión y ser peligrosos. Vimos, por ejemplo, que Cabo Verde tuvo buenos momentos contra Argentina, y nosotros también lo intentaremos", terminó.