Yamal y las palabras de Rajoy sobre Francia: "Francia y nosotros somos ejemplo de la integración"

Lamine Yamal of Spain looks on during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo de la selección española Lamine Yamal recalcó que el fútbol "sirve para integrar" y que por este motivo considera que tanto la 'Roja' como Francia, su rival este martes en las semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, "son ejemplo" en ese aspecto.

"Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede en un Mundial y no creo que haya espacio para hablar de eso", comenzó Yamal en la rueda de prensa previa al choque contra los 'Bleus' al hilo del artículo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en 'El Debate' diciendo que Francia era un equipo "de altísimo nivel", pero que juega "sin franceses", lo que ha desatado una ola de críticas en el país vecino tildando las palabras de racistas.

En este sentido, el jugador del FC Barcelona sí recordó que "el fútbol, si sirve de algo, es para integrar, para la sociedad". "Y no hay mejor ejemplo que Francia y nosotros, que somos ejemplo de la integración. El fútbol al final es eso, no hablar de lo que ha dicho otra persona", sentenció.