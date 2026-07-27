Yéremy Pino es homenajeado en Canarias por su "perseverancia" para ganar el Mundial. - GOBIERNO DE CANARIAS

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha encabezado el homenaje este lunes al internacional español del Crystal Palace Yéremy Pino y destacó su historia de "esfuerzo" y "perseverancia" para conquistar el pasado 19 de julio con 'La Roja' en Nueva Jersey el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En acto acompañado por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes de Canarias, Poli Suárez, Fernando Clavijo felicitó a Yéremy Pino, flamante campeón del mundo con la selección española, en una recepción que tuvo lugar en la sede grancanaria de Presidencia del Gobierno.

El atacante, natural de Las Palmas de Gran Canaria, tuvo un papel importante en el segundo título mundial de España, en un campeonato en el que participó en las victorias ante Arabia Saudí y Uruguay que certificaron el primer puesto para el equipo de Luis de La Fuente en la fase de grupos.

La lesión sufrida ante la selección celeste redujo sus minutos de juego, pero no impidió que Pino levantase el trofeo de campeón del mundo el pasado 19 de julio.

Internacional absoluto desde 2021, el actual extremo del Crystal Palace inglés ha firmado así una temporada histórica tras conquistar con su club la Conference League en su primer año lejos de España. El grancanario suma un nuevo título a su palmarés particular tras conquistar en 2023 la UEFA Nations League y en 2021 la Liga Europa con el Villarreal.

Fernando Clavijo, destacó que "Canarias vuelve a demostrar que es una tierra capaz de formar deportistas de primer nivel". En este sentido, valoró que "contar con Yéremy Pino y Pedri González entre los campeones del mundo debe un orgullo para todos los canarios" y confirma que el fútbol canario "sigue siendo un referente".

Asimismo, Clavijo mostró su convencimiento de que "su éxito despertará la ilusión de muchos niños y niñas que hoy sueñan con vestir algún día la camiseta de la selección y que verán, en su ejemplo, una demostración de que lograrlo es posible".

Por su parte, Suárez puso en valor "la capacidad de superación" del internacional grancanario, recordando que "hace apenas dos años tuvo que afrontar una lesión muy dura que incluso le impidió disputar la Eurocopa". "Volvió con más fuerza, trabajó para recuperar su mejor nivel y hoy es campeón del mundo", manifestó.

El consejero quiso poner en valor "esa historia de esfuerzo y perseverancia, ya que supone el mejor mensaje que puede recibir cualquier deportista".

Yéremy Pino agradeció el reconocimiento del Gobierno de Canarias y aseguró que la conquista del Mundial supone "un mérito muy grande" para él y su familia, que siempre ha estado con él. El internacional canario recordó que dejó su casa con solo trece años para perseguir su sueño y afirmó que este título "refleja todo el trabajo que hay detrás".

Además, se mostró "súper orgulloso de ser canario" y de representar a las islas "en los escenarios más grandes del fútbol", al tiempo que destacó el honor que supone formar parte del grupo de futbolistas canarios que han marcado una época con la selección española. "Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo", confesó.

Pino conformó, junto con Pedri González, la representación insular dentro de la plantilla de la selección española mundialista, y se suma así a otros dos ilustres futbolistas canarios como David Silva y Pedro Rodríguez como jugadores del archipiélago que han bordado una estrella en la camiseta de la selección nacional tras el anterior título del año 2010.

Canarias será protagonista principal del próximo Mundial, que se celebrará en España, Portugal y Marruecos, y que tendrá a Gran Canaria como una de las sedes del campeonato. Un objetivo que ya tienen en el horizonte los dos campeones del mundo canarios.