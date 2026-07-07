Zipi y Zape 'juegan' el Mundial de 2026 en el libro 'Futbolerías' . - BRUGUERA

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La editorial Bruguera ha publicado el volumen 'Futbolerías', una recopilación que reúne las historias más futboleras de Zipi y Zape, los emblemáticos personajes de cómic creados por el dibujante Josep Escobar en 1948 y cuya publicación coincide con la celebración del Mundial de fútbol de 2026.

La obra, de 96 páginas y orientada a lectores a partir de los 7 años, está prologada por el exportero internacional Andoni Zubizarreta, considerado una de las grandes leyendas del fútbol español y quien aporta su mirada particular sobre la relación existente entre el fútbol y uno de los grandes clásicos del cómic nacional.

A lo largo de la selección de aventuras del volumen, los conocidos hermanos mellizos demuestran sus habilidades con el balón mediante el característico estilo humorístico de su creador. La obra ha incorporado abundante material extra para los seguidores de la serie, entre el que destacan varias reproducciones de dibujos originales del propio autor.

La llegada de este libro a las librerías se produce en el contexto de la celebración del Mundial, en el que la selección española de fútbol ya ha conseguido su clasificación para los cuartos de final, donde se enfrentará este viernes (21:00 horas) a Bélgica por un puesto en las semifinales.

El creador de los personajes, Josep Escobar, fallecido en 1994, fue uno de los grandes referentes de la Escuela Bruguera y una figura fundamental dentro de la historia del cómic en España. La serie de Zipi y Zape hizo su debut oficial en las páginas de la revista 'Pulgarcito' en 1948. Desde entonces, las travesuras y el humor de los dos protagonistas han logrado cautivar a múltiples generaciones de lectores en todo el país.