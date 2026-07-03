Zlatko Dalic: "El arbitraje fue malo, todo en nuestra contra"

Zlatko Dalic y Luka Modric, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de Croacia, Zlatko Dalic, señaló al "arbitraje malo" que sufrieron con "todo en contra" este jueves para quedarse fuera del Mundial 2026 en una amarga derrota (2-1) ante Portugal, lamentando el triste adiós de Luka Modric.

"Le deseo a Portugal y a mi compañero Roberto Martínez mucha suerte en lo que resta del torneo. Es difícil decir algo después de una derrota como esta. En la primera parte, nos replegamos demasiado en bloque bajo y el plan fue mediocre. Sin embargo, en la segunda parte, nos levantamos y creamos ocasiones", dijo en la rueda de prensa que recoge el medio croata Jutarnji.

Dalic criticó la actuación del árbitro y del VAR, sobre todo después del gol anulado a los suyos en el 103', tras un balón que rozó el pelo de un jugador croata y que llegó también de un rival. "No merecíamos ser eliminados. En Mundiales anteriores, tuvimos mucha suerte, esta vez no. El VAR tomó las decisiones que tomó. El arbitraje fue malo y todas las decisiones cuestionables fueron en nuestra contra, pero no voy a comentar mucho", afirmó.

"No es fácil cuando encajas un gol cerca del final del partido. No deberíamos haberlo encajado. Y luego empatas, celebras y experimentas una gran decepción. Nos topamos con una Portugal fuerte, pero perdimos con valentía. Portugal fue mejor en la primera parte, pero dominamos en la segunda", añadió.

El preparador croata calificó la despedida de "drama difícil", cuando se vieron cerca de otra épica prórroga en los Mundiales. "Ni siquiera puedo explicar ese gol que encajamos en la final. Pero así es la vida", apuntó, agradeciendo el apoyo de su afición y valorando el adiós de Luka Modric como líder de la generación dorada.

"Este es el final de este Mundial. Solo faltan cuatro años, quién sabe qué pasará para entonces. A eso me refería con el fin de una era. Dejaremos esa pregunta (sobre su futuro) para cuando volvamos a Croacia. Este es el último Mundial de Modric. Lamento muchísimo que haya terminado así. Modric jugó muy bien en la segunda parte, se levantó y, una vez más, lideró a Croacia como un león", afirmó.

"Croacia no tiene por qué preocuparse por su futuro. Tenemos grandes jugadores jóvenes y ellos serán nuestro pilar fundamental en los próximos años", terminó.