Una mujer descansa en el sofá de su hogar - Cedida

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS)

Menos horas de luz, el cambio de hora y la vuelta a la rutina pueden provocar durante unas semanas cansancio, apatía y falta de concentración

Sentirse sin energía, con sueño a media tarde o con menos ganas de hacer planes es más habitual de lo que parece cuando llega el otoño. Es lo que se conoce como astenia otoñal, una sensación de cansancio, apatía y debilidad física y psíquica que, según el Departamento Médico de Laboratorios Cinfa, aparece por las dificultades del organismo para adaptarse a los cambios de luz y temperatura propios de esta época del año. Los especialistas explican que, con menos horas de sol, el cuerpo produce más melatonina, la hormona que regula el sueño, y menos serotonina, relacionada con el estado de ánimo. En Andalucía, donde el calor suele resistirse a marcharse, este bajón puede notarse algo más tarde que en otras zonas, y coincidir con el cambio de hora del próximo 25 de octubre, cuando los relojes se retrasarán una hora y anochecerá antes. Cinfa precisa además que es más frecuente entre las mujeres y en la franja de edad de los veinte a los cincuenta años.

Alimentos y nutrientes que ayudan a recuperar la energía

La alimentación es uno de los primeros aliados para atravesar estas semanas con más vitalidad. Algunos nutrientes intervienen directamente en la producción de energía y de neurotransmisores, como el triptófano, necesario para fabricar serotonina, las vitaminas del grupo B, el magnesio o la vitamina D. Para asegurar su presencia en el organismo, conviene incluir en la dieta alimentos como estos:

Plátano, naranja y kiwi

Huevos, pollo y pavo

Pescado azul como sardinas, boquerones o salmón

Legumbres como lentejas y garbanzos

Frutos secos y semillas de calabaza o sésamo

Cereales integrales y avena

Verduras de hoja verde como espinacas y acelgas

Lácteos como yogur y queso

La dieta mediterránea, tan arraigada en Andalucía, ya reúne buena parte de estos alimentos. Aun así, hay personas que, por ritmo de vida o por falta de apetito, recurren en estas semanas a algún complemento alimenticio. Las declaraciones autorizadas en la Unión Europea reconocen que el magnesio y varias vitaminas del grupo B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga, y que la vitamina D contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Si se opta por esta vía, lo importante es fijarse en la composición, la dosis y la forma química de cada nutriente, unos datos que las marcas especializadas detallan en sus fichas, como puede comprobarse en el catálogo de productos Nutripure, formulado por farmacéuticos. En cualquier caso, los complementos deben acompañar a una alimentación variada, nunca sustituirla.

Hábitos que marcan la diferencia en otoño

Más allá de la dieta, pequeños cambios en la rutina ayudan al organismo a adaptarse al nuevo ritmo de la estación. La luz natural es el más importante: salir a caminar por la mañana o aprovechar las horas centrales del día para pasear ayuda a regular el reloj interno y a frenar la producción de melatonina durante el día. En una comunidad con tantas horas de sol como Andalucía, se trata de una herramienta al alcance de casi todos.

El ejercicio físico regular también favorece la liberación de sustancias relacionadas con el bienestar y mejora la calidad del sueño. No hace falta un entrenamiento intenso: basta con una caminata a buen ritmo, una salida en bicicleta o una clase de actividad dirigida varias veces por semana.

El descanso completa la ecuación. Mantener horarios regulares para acostarse y levantarse, también el fin de semana, y dormir entre siete y ocho horas ayuda a que el cuerpo se sincronice antes. De cara al cambio de hora, los expertos aconsejan adelantar progresivamente la rutina unos minutos cada día durante la semana previa, para que el ajuste resulte menos brusco. Una buena hidratación y limitar el consumo de alcohol y de cafeína por la tarde también contribuyen a mejorar la sensación de energía.

Qué hacer si el cansancio persiste

La astenia otoñal no es una enfermedad. Según Cinfa, no cuenta con un tratamiento específico y suele ser “un síntoma pasajero, leve y de corta duración”, que desaparece en unas semanas cuando el organismo se adapta al nuevo horario y a las horas de luz. Sin embargo, si el cansancio se prolonga más allá de un mes, impide hacer la vida normal o se acompaña de tristeza intensa, pérdida de interés por las cosas o alteraciones importantes del sueño y del apetito, conviene consultar con el médico de cabecera. En estos casos puede tratarse de otro problema, como una anemia, un trastorno de tiroides o un trastorno afectivo estacional, que requieren un diagnóstico y un tratamiento pautados por un profesional.