Brasil.- El congoleño hospitalizado en Brasil con síntomas de ébola da positivo en meningitis pero permanece aislado

Archivo - Personal sanitario del Instituto de Infectología Emílio Ribas de São Paulo - Europa Press/Contacto/Marcelo Chello - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias del estado brasileño de São Paulo han informado de que el hombre de 37 años de origen congoleño hospitalizado en la víspera con síntomas compatibles con el ébola ha dado positivo en meningitis meningocócica, pero permanece aislado ante los temores por un contagio del brote que ha dejado ya 43 muertos y más de 263 casos confirmados en República Democrática del Congo y que también ha registrado positivos y un fallecimiento en Uganda.

El diagnóstico ha sido confirmado por una prueba PCR en sangre, según ha indicado la Secretaría de Salud de São Paulo en un comunicado recogido por la agencia Brasil de noticias.

Sin embargo, el caso continúa bajo investigación y el paciente será evaluado en más pruebas, incluidos análisis de laboratorio y genómicos. El paciente, que habría viajado recientemente a República Democrática del Congo, presentaba fiebre alta a su llegada a Brasil y fue hospitalizado en el Instituto de Infectología Emílio Ribas de São Paulo, donde se encuentra en aislamiento.

UN SEGUNDO CASO EN RÍO, DIAGNOSTICADO DE MALARIA

A su caso se suma el de un ciudadano belga que había estado en Uganda y que presenta síntomas compatibles con varias enfermedades infecciosas, lo que ha llevado a la Secretaría Municipal de Salud de Río a dar seguimiento a su evolución.

Sin embargo, ha sido diagnosticado con malaria, aunque permanece aislado a la espera de los resultados de una prueba de ébola, según ha informado el portal de noticias G1 --vinculado al diario 'O Globo'--, que ha recogido un comunicado en el que la Secretaría de Salud del estado de Río señala que el paciente presenta síntomas virales como tos, escalofríos y diarrea, pero no fiebre ni dolor de cabeza intenso.

Con todo, "dado que se trata de un país con regiones que experimentan brotes confirmados de ébola, la Secretaría de Salud del estado de Río de Janeiro activó de inmediato el protocolo de seguridad para estos casos", ha indicado la institución.

El protocolo de seguridad implica su traslado al Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Evandro Chagas, donde permanece ingresado y seguirá aislado hasta que se descarte la posibilidad de infección por el virus.