19 países de Iberoamérica se reúnen en Colombia para llegar a acuerdos sobre educación

Congreso Educación Artística - CEDIDA

BOGOTÁ 12 May. (EUROPA PRESS) -

Esta semana, Colombia asume un papel protagonista en la agenda cultural global y se sitúa, por primera vez, en el epicentro de las artes para la paz en Iberoamérica. Con la presencia de ministros y expertos de 19 naciones, el país se consolida como un referente en el uso de la formación artística como motor de cohesión social y diálogo ciudadano.

Este encuentro, convocado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el apoyo de Unesco, SEGIB y CAF, busca impulsar acciones y cooperación para convertir a la educación artística y cultural en un derecho en la región.

“Colombia es hoy el epicentro de un diálogo histórico donde el arte sana tejidos sociales. Lideramos el camino para que la cultura sea el lenguaje común de la paz en toda Iberoamérica” asegura la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona.

“A través de la educación artística y el diálogo cultural, no solo impulsamos políticas públicas más inclusivas, sino que también fortalecemos una ciudadanía iberoamericana crítica, sensible y capaz de afrontar los grandes desafíos de nuestro tiempo con creatividad y sentido colectivo”, asegura por su parte el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero.

Resultados esperados

Líderes y lideresas de la educación y formación artística y cultural de la región se encontrarán en Colombia con el objetivo de convertir los acuerdos internacionales en acciones concretas que impulsen la consolidación de la educación artística y cultural como política de Estado y derecho universal, capaz de formar ciudadanía crítica, creativa y comprometida con la paz.?

Como resultado del Congreso, habrá tres hitos:

Declaración de Bogotá: un acuerdo regional para posicionar la educación artística como derecho.

REDARTES: creación de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural, liderada por la OEI.

Hoja de ruta 2026 – 2028: acciones concretas para implementar en los países de Iberoamérica.

Programación

El Congreso tendrá talleres y encuentros regionales en universidades de seis ciudades de Colombia (Popayán, Bucaramanga, Medellín, Tunja, Santa Marta y Manizales) los dos días previos al encuentro en Bogotá, el miércoles 13 de mayo. Una vez en la capital, la programación estará concentrada en el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella.