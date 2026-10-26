Frente Amplio acusa a la derecha de intentar deslegitimar la protesta tras los disturbios de Barcelona

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación, a 23 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de campaña de Frente Amplio y ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha denunciado que existe un intento "orquestado" por parte de la derecha para intentar introducir en la campaña electoral el marco de la "inseguridad y violencia" ante los disturbios de este fin de semana en Barcelona, con clara intención de "deslegitimar la protesta".

Aparte, ha apuntado que su espacio político está "muy cerca" de llegar al 10% de intención de voto, una barrera "cualitativa" a nivel electoral y que mostraría a las bases de izquierda que "hay partido" en los comicios del 29N.

"Es un anticipo de lo que querrían (las derechas) en las elecciones (...) Es preocupante porque está orquestado claramente y que están intentando hacer va la criminalización del derecho a la protesta que es la manera en la que se han conseguido todos los derechos", ha apostillado Bustinduy durante una entrevista en 'Radiocable', recogida por Europa Press, cuestionado por los incidentes en la ciudad condal.

A su juicio, ha apostillado que la precampaña le está yendo mal a la derecha porque los temas centrales están siendo materias sociales como la vivienda o el derecho al aborto y, bajo su criterio, trata de corregir esa tendencia intentando introducir el marco de la "inseguridad" en las calles.

"¿A QUIÉN LE INTERESA QUE SE HABLE DE ESTO Y NO DE PENSIONES?"

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación en Madrid, Bustinduy ha condenado sin ningún tipo de ambages estos incidentes al subrayar que la la violencia "no es un medio para obtener nada". Pero dicho esto, se ha preguntado a quién le interesa que se hable de violencia e inseguridad en campaña y no de pensiones, salarios y vivienda, que son los temas que no les interesa a PP y Vox.

Por tanto, ha desgranado que ya se averiguará quién está detras de estos disturbios y que igual hay que preguntar a los "presuntos patriotas" de Vox que haya cuentas en redes cercanas al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, amplificando el impacto de estos disturbios con pretensión de "desestabilizar" en periodo electoral.

ESTÁN CRECIENDO

Por otro lado, el ministro ha asegurado que Frente Amplio está cambiando el estado de ánimo del electorado progresista y está en crecimiento de intención de voto, según las últimas encuestas.

Al respecto, ha apostillado que la coalición de izquierdas quiere ser el verdadero factor "diferencial" para derrotar a la "reacción" y para eso se marca llegar a un 10% de la intención de voto en las próximas encuestas, pues ese umbral permite multiplicar los escaños de una candidatura. De hecho, ha remarcado que algunos sondeos ya le sitúan cerca de esa barrera.

"Tenemos que llegar ahí cuanto antes para que la gente diga 'vale, hay partido, se puede hacer y a partir de ahí entraremos un escenario nuevo de movilización y de debate profundo", ha agregado Bustinduy quien ha subrayado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va a estar "metiendo la pata" en la campaña y el candidato de Vox, Santiago Abascal, está "escondiéndose".

Fuentes de la candidatura señalan que ya están teniendo opciones de escaño en el Congreso en diversas provincias que en anteriores encuestas no les otorgaban representación.

También ha desgranado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo una campaña "puramente personal", aunque ha reprochado al PSOE que es muy "de que viene el lobo de la ultraderecha" pero se conforma con "gestionar la desigualdad" mientras que Frente Amplio quiere dar "la vuelta como un calcetín".

Es más, Bustinduy ha proclamado que Frente Amplio encarna un programa de "ruptura popular" con el "statuo quo con las condiciones de vida de la clase trabajadora", apostando por la expropiación de vivienda a los fondos de inversión o subir el salario mínimo interprofesional aunque "no quiera la patronal", en referencia a la CEOE.

A su vez, ha reivindicado que Frente Amplio cuenta con los "mejores candidatos", como es la aspirante a la Moncloa Ada Colau y el cabeza de lista por Madrid Emilio Delgado, y los que gozan de mayor credibilidad para luchar contra el rentismo, los "fondos buitre" y defender también los intereses de la clase trabajadora.

El ministro ha subrayado que las principales medidas de la legislatura parten del ala minoritaria del Ejecutivo y que es normal que en campaña el PSOE va a tratar de presentarlas "como propias". Dicho esto, ha agregado que la gente no quiere "quejas" sino hechos y que no teme la apelación al voto útil por parte de los socialistas, dado que el electorado es consciente que ha sido su espacio político el que les ha empujado a plasmarlas.